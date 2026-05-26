الدفاع المدني يدعو إلى الالتزام بإرشادات السلامة المرورية خلال عيد ‏الأضحى

دمشق-سانا
دعا الدفاع المدني في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث المواطنين إلى الالتزام بإرشادات السلامة المرورية خلال فترة عيد الأضحى المبارك، للحد من حوادث السير، والحفاظ على السلامة العامة.
وأوضح الدفاع المدني عبر قناته على تلغرام اليوم الثلاثاء، أن السلامة المرورية مسؤولية مشتركة، مؤكداً أهمية التقيد بالسرعات المحددة، وتجنب السرعة الزائدة، ولا سيما في المناطق المزدحمة والتقاطعات والمنعطفات، إضافة إلى الالتزام بقواعد المرور وإشاراته واحترام أولوية المشاة والمركبات الأخرى.
وشدد الدفاع المدني على ضرورة التركيز أثناء القيادة والابتعاد عن استخدام الهاتف المحمول أو أي سلوك قد يشتت الانتباه، مع الحفاظ على مسافة أمان كافية بين المركبات لتفادي الحوادث المفاجئة.
كما دعا إلى تجنب القيادة في حالات الإرهاق، والتأكد من الحصول على قسط كافٍ من الراحة قبل السفر، وعدم السماح للأطفال بقيادة السيارات أو الدراجات النارية، إضافةً إلى الالتزام بوضع حزام الأمان، والتقيد بقواعد الركوب والحمولات في مختلف المركبات.
وشدد الدفاع المدني على أهمية التأكد من جاهزية المركبات وفحص المكابح والأضواء وماسحات الزجاج وغيرها من وسائل السلامة، داعياً المشاة إلى الالتزام بقواعد العبور من الأماكن المخصصة والانتباه لحركة السير.
وتأتي هذه الإرشادات ضمن خطة وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث الاستباقية لتأمين فترة الأعياد، بهدف الحد من الحوادث المرورية.