الدفاع المدني يدعو إلى الالتزام بإرشادات السلامة المرورية خلال عيد ‏الأضحى

دمشق-سانا‏

دعا الدفاع المدني في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث المواطنين إلى ‏الالتزام بإرشادات السلامة المرورية خلال فترة عيد الأضحى المبارك، للحد ‏من حوادث السير، والحفاظ على السلامة العامة.‏

وأوضح الدفاع المدني عبر قناته على تلغرام اليوم الثلاثاء، أن السلامة ‏المرورية مسؤولية مشتركة، مؤكداً أهمية التقيد بالسرعات المحددة، وتجنب ‏السرعة الزائدة، ولا سيما في المناطق المزدحمة والتقاطعات والمنعطفات، ‏إضافة إلى الالتزام بقواعد المرور وإشاراته واحترام أولوية المشاة ‏والمركبات الأخرى.‏

وشدد الدفاع المدني على ضرورة التركيز أثناء القيادة والابتعاد عن استخدام ‏الهاتف المحمول أو أي سلوك قد يشتت الانتباه، مع الحفاظ على مسافة أمان ‏كافية بين المركبات لتفادي الحوادث المفاجئة.‏

كما دعا إلى تجنب القيادة في حالات الإرهاق، والتأكد من الحصول على قسط ‏كافٍ من الراحة قبل السفر، وعدم السماح للأطفال بقيادة السيارات أو ‏الدراجات النارية، إضافةً إلى الالتزام بوضع حزام الأمان، والتقيد بقواعد ‏الركوب والحمولات في مختلف المركبات.‏

وشدد الدفاع المدني على أهمية التأكد من جاهزية المركبات وفحص المكابح ‏والأضواء وماسحات الزجاج وغيرها من وسائل السلامة، داعياً المشاة إلى ‏الالتزام بقواعد العبور من الأماكن المخصصة والانتباه لحركة السير.

وتأتي هذه الإرشادات ضمن خطة وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث ‏الاستباقية لتأمين فترة الأعياد، بهدف الحد من الحوادث المرورية.‏