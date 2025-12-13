اتحاد الفلاحين: إلغاء قانون “قيصر” يفتح آفاقاً واسعة أمام القطاع الزراعي في سوريا

دمشق-سانا

أكد الاتحاد العام للفلاحين في سوريا أن تصويت مجلس النواب الأمريكي بإلغاء قانون “قيصر” يمثل خطوة مفصلية تفتح نافذة أمل حقيقية أمام القطاع الزراعي، بوصفه أحد أعمدة التعافي الاقتصادي وتعزيز الأمن الغذائي في البلاد.

وأوضح مدير العلاقات العامة في الاتحاد بسام الحسين، في تصريح لمراسل سانا، أن هذه الخطوة ستنعكس إيجاباً على عدة مستويات، منها تحسين الوصول إلى المدخلات الزراعية من بذور محسّنة وأسمدة ومبيدات وقطع غيار للآليات الزراعية، ما يسهم في رفع الإنتاجية وخفض كلفة الإنتاج التي أثقلت كاهل المزارعين خلال السنوات الماضية.

وأشار الحسين إلى أن رفع القيود سيحفز التمويل والاستثمار من خلال عودة القنوات المصرفية والتجارية، ما يتيح استقطاب استثمارات محلية وخارجية في سلاسل القيمة الزراعية من الري الحديث إلى التخزين والتصنيع الغذائي، بما يعزز القيمة المضافة ويوفر فرص عمل في الريف.

ولفت الحسين إلى أن الانفتاح التجاري سيساعد على إعادة إدماج المنتجات الزراعية السورية في الأسواق الإقليمية والدولية، ما يحسن دخل المزارعين ويشجع على التخصص في المحاصيل ذات الجدوى الاقتصادية، مبيناً أن زيادة الإنتاج وانخفاض التكاليف سينعكسان على وفرة السلع الأساسية واستقرار أسعارها، ما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي ودعم صمود المجتمعات الريفية.

ودعا الحسين إلى ضرورة الاستفادة من رفع هذه العقوبات، ومواكبتها باتخاذ العديد من الإجراءات التي تسهم في دعم السياسات الزراعية، وتحديث البنية التحتية للري، وتوفير الإرشاد الزراعي، وضمان بيئة تنظيمية شفافة تشجع الاستثمار المستدام.

وصوت مجلس النواب الأمريكي أمس الأول بالأغلبية لصالح إلغاء العقوبات المفروضة على سوريا بموجب “قانون قيصر” الذي أُقرّ في كانون الأول 2019 لمعاقبة النظام البائد على جرائم الحرب التي ارتكبها بحق الشعب السوري خلال سنوات الثورة.