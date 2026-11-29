طرطوس-سانا



توفي شخصان، وأصيب 12 آخرون بجروح متفاوتة، جراء حادث سير وقع اليوم الأحد، على طريق الصفصافة في ريف طرطوس، إثر اصطدام سرفيس لنقل الركاب بشاحنة عند جسر ميار شاكر، وسط أجواء ماطرة تشهدها المنطقة.

وأوضح مدير المشفى الوطني في طرطوس الدكتور حسام حسن، في تصريح لـ سانا، أن المشفى استقبل المصابين، عقب تلقي بلاغ من منظومة الإسعاف، مشيراً إلى رفع درجة الجاهزية في قسم الإسعاف واستدعاء الاختصاصيين في جراحة العظام والجراحة العامة والجراحة العصبية للتعامل مع الحالات الوافدة.

وبيّن حسن أن الحادث أسفر عن وفاة شخصين، وصل أحدهما إلى المشفى مفارقاً الحياة، فيما توفي الآخر رغم محاولات إنعاشه، لافتاً إلى أن اثنين من المصابين لا يزالان في حالة حرجة ويتلقيان العلاج في قسم العناية المشددة.



وأضاف أن عشرة مصابين آخرين يعانون من كسور في الأطراف، ويتلقون الرعاية الطبية اللازمة في الأقسام المختصة.

ويأتي الحادث في ظل الأحوال الجوية الماطرة التي تشهدها محافظة طرطوس، وهو ما يستدعي ضرورة توخي الحذر أثناء القيادة.



وتوفي 3 أشخاص في 13 الشهر الجاري جراء حادث سير وقع بين صهريجين لنقل الفيول على طريق حمص ـ طرطوس قرب قرية الهيثمية.