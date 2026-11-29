دمشق-سانا
نظمت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في محافظة دمشق 382 ضبطاً تموينياً بحق فعاليات تجارية مخالفة في أسواق المدينة خلال الأسبوع الماضي.
وأوضح مدير المديرية غياث البكور في تصريح لمراسل سانا اليوم الأحد، أنه تم تسيير 140 دورية تموينية استهدفت 1840 فعالية تجارية في مختلف مناطق المحافظة، تم خلالها تنظيم 382 ضبطاً لمخالفات متنوعة.
وبيّن البكور أن المخالفات شملت عدم الالتزام بالأسعار، وعدم تداول الفواتير النظامية، والغش بالسلع، ومخالفة الشروط الصحية، وسوء صناعة الخبز، مشيراً إلى أنه تم إغلاق 8 محال تجارية لارتكاب مخالفات تتعلق بعدم التقيد بالاشتراطات الصحية وغش وغبن المستهلك وعدم الإعلان عن الأسعار، كما تمت معالجة 66 شكوى مقدمة من المواطنين.
وكانت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في محافظة دمشق نظمت 322 ضبطاً تموينياً بحق فعاليات تجارية مخالفة في أسواق المدينة خلال الفترة الممتدة من 14 حتى 19 تشرين الثاني الجاري.
تنظيم 382 ضبطاً وإغلاق 8 محال تجارية مخالفة في دمشق خلال أسبوع
دمشق-سانا