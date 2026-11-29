دمشق-سانا

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نظمت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في محافظة دمشق 382 ضبطاً ‏تموينياً بحق فعاليات تجارية مخالفة في أسواق المدينة خلال الأسبوع الماضي. ‏

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وأوضح مدير المديرية غياث البكور في تصريح لمراسل سانا اليوم الأحد، أنه تم ‏تسيير 140 دورية تموينية استهدفت 1840 فعالية تجارية في مختلف مناطق ‏المحافظة، تم خلالها تنظيم 382 ضبطاً لمخالفات متنوعة.



وبيّن البكور أن المخالفات شملت عدم الالتزام بالأسعار، وعدم تداول الفواتير ‏النظامية، والغش بالسلع، ومخالفة الشروط الصحية، ‏وسوء صناعة الخبز، مشيراً إلى أنه تم إغلاق 8 محال تجارية لارتكاب مخالفات تتعلق بعدم التقيد ‏بالاشتراطات الصحية وغش وغبن المستهلك وعدم الإعلان عن الأسعار، كما تمت ‏معالجة 66 شكوى مقدمة من المواطنين. ‏



‌‏وكانت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في محافظة دمشق نظمت 322 ‏ضبطاً تموينياً بحق فعاليات تجارية مخالفة في أسواق المدينة خلال الفترة الممتدة من ‌‏14 حتى 19 تشرين الثاني الجاري. ‏

