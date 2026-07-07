قتيلان و39 إصابة لعمال فلسطينيين قرب جدار الفصل العنصري منذ بداية ‏العام الجاري

‏القدس-سانا‏

أعلنت محافظة القدس، اليوم الثلاثاء، أنّ عاملين فلسطينيين اثنين قتلا ‏وأصيب 39 آخرون برصاص جنود الاحتلال الإسرائيلي في بلدة الرام قرب ‏جدار الفصل العنصري منذ بداية هذا العام.‏

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية” وفا” عن المحافظة قولها في بيانٍ :”لم يعد ‏الطريق إلى لقمة العيش بالنسبة لآلاف العمال الفلسطينيين مجرد رحلة عمل ‏يومية، بل تحول إلى مسار محفوف بالموت والإصابة والاعتقال والاستغلال ‏على يد جنود الاحتلال” ، موضحة أنه ومنذ بداية العام الجاري قتل عاملان ‏فلسطينيان برصاص القوات الإسرائيلية في بلدة الرام في محيط جدار الفصل ‏العنصري شمال القدس في حادثتين منفصلتين.‏

وأضافت: إن 39 عاملاً فلسطينياً آخرين أصيبوا برصاص الاحتلال قرب ‏الجدار خلال هذا العام في حوادث متعددة كان آخرها الليلة الماضية.‏

كما وثّقت محافظة القدس خلال عام 2025 مقتل سبعة عمال فلسطينيين في ‏محيط جدار الفصل العنصري في بلدة الرام، نتيجة إطلاق النار المباشر ‏عليهم، أو الاعتداء عليهم بالضرب المفضي إلى الموت، أو سقوطهم عن ‏الجدار أثناء مطاردتهم من قبل قوات الاحتلال.‏

وأشارت، في الوقت ذاته، إلى أن شبكات من السماسرة والوسطاء تستغل ‏حاجة العمال الملحة إلى العمل، فتتقاضى منهم مبالغ مالية كبيرة مقابل وعود ‏بإيصالهم إلى أماكن عملهم عبر طرق التفافية وخطرة، وكثيراً ما تنتهي هذه ‏المحاولات بإصابة العمال أو مقتلهم أو اعتقالهم، أو تعرضهم للاحتيال وسلب ‏أموالهم.‏

ومنذ السابع من تشرين الأول 2023، صعّدت سلطات الاحتلال الإسرائيلي ‏من استهدافها للعمال الفلسطينيين، حيث تعرض أكثر من 35 ألف عامل ‏للاعتقال والملاحقة، فيما قتل أكثر من 52 عاملاً أثناء سعيهم لتأمين لقمة ‏العيش، بحسب اتحاد نقابات عمال فلسطين.‏