قتيلان و39 إصابة لعمال فلسطينيين قرب جدار الفصل العنصري منذ بداية ‏العام الجاري

القدس-سانا
أعلنت محافظة القدس، اليوم الثلاثاء، أنّ عاملين فلسطينيين اثنين قتلا وأصيب 39 آخرون برصاص جنود الاحتلال الإسرائيلي في بلدة الرام قرب جدار الفصل العنصري منذ بداية هذا العام.
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية” وفا” عن المحافظة قولها في بيانٍ :”لم يعد الطريق إلى لقمة العيش بالنسبة لآلاف العمال الفلسطينيين مجرد رحلة عمل يومية، بل تحول إلى مسار محفوف بالموت والإصابة والاعتقال والاستغلال على يد جنود الاحتلال” ، موضحة أنه ومنذ بداية العام الجاري قتل عاملان فلسطينيان برصاص القوات الإسرائيلية في بلدة الرام في محيط جدار الفصل العنصري شمال القدس في حادثتين منفصلتين.
وأضافت: إن 39 عاملاً فلسطينياً آخرين أصيبوا برصاص الاحتلال قرب الجدار خلال هذا العام في حوادث متعددة كان آخرها الليلة الماضية.
كما وثّقت محافظة القدس خلال عام 2025 مقتل سبعة عمال فلسطينيين في محيط جدار الفصل العنصري في بلدة الرام، نتيجة إطلاق النار المباشر عليهم، أو الاعتداء عليهم بالضرب المفضي إلى الموت، أو سقوطهم عن الجدار أثناء مطاردتهم من قبل قوات الاحتلال.
وأشارت، في الوقت ذاته، إلى أن شبكات من السماسرة والوسطاء تستغل حاجة العمال الملحة إلى العمل، فتتقاضى منهم مبالغ مالية كبيرة مقابل وعود بإيصالهم إلى أماكن عملهم عبر طرق التفافية وخطرة، وكثيراً ما تنتهي هذه المحاولات بإصابة العمال أو مقتلهم أو اعتقالهم، أو تعرضهم للاحتيال وسلب أموالهم.
ومنذ السابع من تشرين الأول 2023، صعّدت سلطات الاحتلال الإسرائيلي من استهدافها للعمال الفلسطينيين، حيث تعرض أكثر من 35 ألف عامل للاعتقال والملاحقة، فيما قتل أكثر من 52 عاملاً أثناء سعيهم لتأمين لقمة العيش، بحسب اتحاد نقابات عمال فلسطين.