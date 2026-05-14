إعادة جثتي جنديين أمريكيين فقدا خلال مناورات عسكرية مشتركة في المغرب

واشنطن-سانا

أعلن الجيش الأمريكي إعادة جثتي جنديين أمريكيين فقدا خلال مشاركتهما في مناورات عسكرية مشتركة بالمغرب، بعد انتشالهما، إثر عمليات بحث وإنقاذ مشتركة أمريكية مغربية.

ونقلت وكالة رويترز عن بيان للجيش الأمريكي قوله: إن فرق البحث عثرت الثلاثاء الماضي على جثة الجندية الأمريكية ماريا سيمون كولينجتون، البالغة من العمر 19 عاماً، في كهف ساحلي يبعد نحو 500 متر عن الموقع الذي فُقدت فيه قرب منحدر صخري بمنطقة كاب درعة في المغرب، خلال تدريبات عسكرية.

وأوضح البيان أن كولينجتون كانت ضمن طاقم الدفاع الجوي والصاروخي في كتيبة المدفعية، مشيراً إلى أن الجندي الآخر، اللفتنانت أول كندريك لامونت كي جونيور، عُثر على جثته في التاسع من أيار الجاري.

وأضاف الجيش الأمريكي: إن جثتي الجنديين نُقلتا الأربعاء إلى الولايات المتحدة على متن طائرة عسكرية.

وكان الجنديان يشاركان في مناورات “الأسد الأفريقي”، التي تُعد أكبر تدريبات عسكرية مشتركة تنظمها القيادة الأمريكية في أفريقيا، بمشاركة قوات أمريكية ودول من حلف شمال الأطلسي ودول أفريقية شريكة.