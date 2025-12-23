تصدع زجاج قمرة القيادة يعيد طائرة هولندية من فوق الأطلسي

photo 2025 12 23 12 41 25 تصدع زجاج قمرة القيادة يعيد طائرة هولندية من فوق الأطلسي
الخطوط الجوية الهولندية

أمستردام-سانا

تعرضت طائرة تابعة للخطوط الجوية الهولندية لتصدع في زجاج قمرة القيادة أثناء رحلتها من مطار أمستردام إلى البرازيل، وذلك على ارتفاع نحو 11 ألف قدم فوق المحيط الأطلسي.

وذكرت السلطات الجوية أن طاقم الطائرة قرر العودة إلى مطار أمستردام كإجراء احترازي، مؤكدة سلامة جميع الركاب وأفراد الطاقم، وعدم تسجيل أي فقدان للضغط داخل الطائرة أو وقوع إصابات.

من جهتها، أوضحت شركة الخطوط الجوية الهولندية أن الحادثة نتجت عن فروقات كبيرة في الضغط الجوي على الارتفاعات العالية، مشيرة إلى أن الطيارين تعاملوا مع الموقف بمهنية وكفاءة عاليتين، في إطار الإجراءات المعتمدة للتعامل مع مثل هذه الحالات الطارئة.

وأكدت الشركة أن سلامة الركاب والطاقم تأتي في مقدمة أولوياتها، معتبرة أن الحادثة تشكل تذكيراً بأهمية الصيانة الدورية والجاهزية العالية لفرق الطيران في مواجهة الظروف الجوية غير المتوقعة.

