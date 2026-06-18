الكويت تدين اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية وتجدد دعمها لحقوق ‏الفلسطينيين

الكويت-سانا
أدانت دولة الكويت اليوم الخميس بشدة تصاعد اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين المتطرفين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، محملة سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن استمرار هذه الاعتداءات وما تؤدي إليه من زعزعة للأمن والاستقرار.
وأكدت وزارة الخارجية الكويتية في بيان نشرته على منصة إكس، رفض الكويت القاطع لهذه الاعتداءات والانتهاكات المتكررة لحرمة دور العبادة، مطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته في وقف هذه الانتهاكات ومحاسبة مرتكبيها وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.
وجدد البيان موقف الكويت الثابت والداعم لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس.
وكانت ثماني دول من منظمة التعاون الإسلامي أدانت في وقت سابق اليوم بأشد العبارات تصاعد عنف المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية، محملة إسرائيل المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم، وذلك عقب تنديد وزارة الخارجية الفلسطينية يوم أمس بإقدام مستوطنين على إحراق مسجدين في الضفة الغربية المحتلة.