الكويت تدين اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية وتجدد دعمها لحقوق ‏الفلسطينيين

05 4 الكويت تدين اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية وتجدد دعمها لحقوق ‏الفلسطينيين

الكويت-سانا‏

أدانت دولة الكويت اليوم الخميس بشدة تصاعد اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين ‏المتطرفين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، محملة سلطات الاحتلال ‏الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن استمرار هذه الاعتداءات وما تؤدي إليه من زعزعة ‏للأمن والاستقرار.‏

وأكدت وزارة الخارجية الكويتية في بيان نشرته على منصة إكس، رفض الكويت القاطع ‏لهذه الاعتداءات والانتهاكات المتكررة لحرمة دور العبادة، مطالبة المجتمع الدولي بتحمل ‏مسؤولياته في وقف هذه الانتهاكات ومحاسبة مرتكبيها وتوفير الحماية الدولية للشعب ‏الفلسطيني.‏

وجدد البيان موقف الكويت الثابت والداعم لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وفي ‏مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها ‏القدس.‏

وكانت ثماني دول من منظمة التعاون الإسلامي أدانت في وقت سابق اليوم بأشد العبارات ‏تصاعد عنف المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية، محملة إسرائيل المسؤولية ‏الكاملة عن هذه الجرائم، وذلك عقب تنديد وزارة الخارجية الفلسطينية يوم أمس بإقدام ‏مستوطنين على إحراق مسجدين في الضفة الغربية المحتلة.‏

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