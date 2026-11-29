الرقة-سانا‏

نفذت مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في الرقة، بالتعاون مع منظمة ‌‏«بلومونت»، اليوم الأحد، مبادرة «نلعب معاً نكبر معاً» في عدد من مدارس ‏المحافظة، بهدف دعم الأطفال العائدين من مخيم الهول نفسياً، وتعزيز اندماجهم ‏المدرسي والمجتمعي، ومواجهة بعض حالات التنمر، عبر جلسات توعوية وأنشطة ‏تفاعلية وترفيهية.‏

وأوضح معتز الحماد من مكتب إدارة الحالة في المديرية في تصريح لـ سانا، أن ‏المبادرة تهدف إلى مساعدة الأطفال على تجاوز الآثار النفسية لإقامتهم لسنوات في ‏المخيمات، وتعزيز انتمائهم ومساواتهم مع أقرانهم، مبيناً أن اختيار المدارس استند ‏إلى تقييم ميداني نفذه فريق إدارة الحالة بالتعاون مع المنظمة، وشمل مناطق سكن ‏الأسر العائدة والمدارس القريبة منها لتحديد الأطفال الأكثر احتياجاً للدعم.‏

دعم نفسي وتوعية لتعزيز تقبل الآخر

من جانبها، بيّنت مسؤولة تعزيز النظم وإدارة الحالات في منظمة «بلومونت» ديانا ‏الخليل في تصريح مماثل، أن التنمر تسبب لدى بعض الأطفال بردود فعل سلبية ‏وصلت إلى الانقطاع عن التعليم، مشيرةً إلى أن المبادرة تستهدف الأطفال والكوادر ‏التعليمية، عبر التوعية بآليات التعامل معهم ونشر ثقافة تقبل الآخر بين تلاميذ ‏المجتمع المضيف والعائدين.‏

وأكدت الخليل، ضرورة تهيئة بيئة مدرسية ومجتمعية تحتضن جميع الأطفال دون ‏تمييز، بما يواكب جهود إنهاء واقع المخيمات وإعادة دمج قاطنيها في المجتمع، ‏بعيداً عن الوصمة المرتبطة بخلفياتهم أو أماكن إقامتهم السابقة.‏

بدوره، أشار مدير مدرسة عمر بن عبد العزيز محمود العواد إلى أن التنمر ‏وضعف الإمكانيات المادية من أبرز التحديات التي تواجه الأطفال العائدين، مؤكداً ‏أهمية توفير بيئة تعليمية متساوية وتنفيذ أنشطة مشتركة بإشراف المدربين لتعزيز ‏التعاون والتواصل بينهم، لافتاً إلى نتائجها الإيجابية في تحسين علاقات الأطفال ‏وتشجيع اندماجهم مع أقرانهم.‏

وتسهم المبادرة في تعزيز الحماية النفسية والاجتماعية للأطفال وضمان حقهم في ‏التعليم ضمن بيئة آمنة خالية من التمييز والوصمة الاجتماعية.‏

يُذكر أن منظمة «بلومونت» منظمة دولية غير حكومية متخصصة في الإغاثة ‏والتنمية، تنفذ مشاريع إنسانية وتنموية في سوريا بالتعاون مع الجهات المحلية ‏والوزارات المعنية.