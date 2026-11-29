الرقة-سانا
نفذت مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في الرقة، بالتعاون مع منظمة «بلومونت»، اليوم الأحد، مبادرة «نلعب معاً نكبر معاً» في عدد من مدارس المحافظة، بهدف دعم الأطفال العائدين من مخيم الهول نفسياً، وتعزيز اندماجهم المدرسي والمجتمعي، ومواجهة بعض حالات التنمر، عبر جلسات توعوية وأنشطة تفاعلية وترفيهية.
وأوضح معتز الحماد من مكتب إدارة الحالة في المديرية في تصريح لـ سانا، أن المبادرة تهدف إلى مساعدة الأطفال على تجاوز الآثار النفسية لإقامتهم لسنوات في المخيمات، وتعزيز انتمائهم ومساواتهم مع أقرانهم، مبيناً أن اختيار المدارس استند إلى تقييم ميداني نفذه فريق إدارة الحالة بالتعاون مع المنظمة، وشمل مناطق سكن الأسر العائدة والمدارس القريبة منها لتحديد الأطفال الأكثر احتياجاً للدعم.
دعم نفسي وتوعية لتعزيز تقبل الآخر
من جانبها، بيّنت مسؤولة تعزيز النظم وإدارة الحالات في منظمة «بلومونت» ديانا الخليل في تصريح مماثل، أن التنمر تسبب لدى بعض الأطفال بردود فعل سلبية وصلت إلى الانقطاع عن التعليم، مشيرةً إلى أن المبادرة تستهدف الأطفال والكوادر التعليمية، عبر التوعية بآليات التعامل معهم ونشر ثقافة تقبل الآخر بين تلاميذ المجتمع المضيف والعائدين.
وأكدت الخليل، ضرورة تهيئة بيئة مدرسية ومجتمعية تحتضن جميع الأطفال دون تمييز، بما يواكب جهود إنهاء واقع المخيمات وإعادة دمج قاطنيها في المجتمع، بعيداً عن الوصمة المرتبطة بخلفياتهم أو أماكن إقامتهم السابقة.
بدوره، أشار مدير مدرسة عمر بن عبد العزيز محمود العواد إلى أن التنمر وضعف الإمكانيات المادية من أبرز التحديات التي تواجه الأطفال العائدين، مؤكداً أهمية توفير بيئة تعليمية متساوية وتنفيذ أنشطة مشتركة بإشراف المدربين لتعزيز التعاون والتواصل بينهم، لافتاً إلى نتائجها الإيجابية في تحسين علاقات الأطفال وتشجيع اندماجهم مع أقرانهم.
وتسهم المبادرة في تعزيز الحماية النفسية والاجتماعية للأطفال وضمان حقهم في التعليم ضمن بيئة آمنة خالية من التمييز والوصمة الاجتماعية.
يُذكر أن منظمة «بلومونت» منظمة دولية غير حكومية متخصصة في الإغاثة والتنمية، تنفذ مشاريع إنسانية وتنموية في سوريا بالتعاون مع الجهات المحلية والوزارات المعنية.