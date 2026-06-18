قطر ترحب بتوقيع الولايات المتحدة وإيران على مذكرة التفاهم بشأن معالجة القضايا العالقة

الدوحة-سانا



رحبت قطر بتوقيع الولايات المتحدة وإيران مذكرة تفاهم لمعالجة القضايا العالقة بينهما، مؤكدة أن الخطوة تمثل أساساً مهماً للمرحلة المقبلة من المفاوضات بين الجانبين.



وقالت الخارجية القطرية في بيان اليوم الخميس: إن توقيع المذكرة، بما في ذلك وقف العمليات العسكرية وضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز، يؤكد إرادة الجانبين بالمضي قدماً نحو تسوية خلافاتهما عبر التفاوض والوسائل السلمية، بما يعزز فرص السلام والاستقرار والنمو الاقتصادي على المستويين الإقليمي والدولي.



وجددت الوزارة تقدير قطر للجهود التي بذلتها باكستان والأطراف الإقليمية والدولية الأخرى لخفض التصعيد وتقريب وجهات النظر، وصولاً إلى توقيع المذكرة.



وأكد بيان الوزارة أن مذكرة التفاهم تشكل أرضية للانطلاق نحو مرحلة جديدة من المفاوضات الأمريكية الإيرانية، داعيةً جميع الأطراف إلى الحفاظ على الأجواء الإيجابية ومواصلة التنسيق المشترك، لضمان تحقيق نتائج شاملة ومستدامة.



كما شددت الخارجية القطرية على استمرار دعم الدوحة لجميع الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، وتسوية القضايا العالقة عبر الحوار والوسائل السلمية، بما ينسجم مع مبادئ القانون الدولي وحسن الجوار، ويخدم مصالح شعوب المنطقة والعالم.



وكانت الولايات المتحدة وإيران وقعتا في وقت سابق اليوم مذكرة تفاهم تتضمن معالجة عدد من القضايا العالقة بين الجانبين، وفي مقدمتها تثبيت وقف العمليات العسكرية وضمان أمن الملاحة في مضيق هرمز، بهدف إنهاء الحرب التي اندلعت في الـ 28 من شباط بالشرق الأوسط، على أن تستكمل المفاوضات خلال مهلة أقصاها 60 يوماً قابلة للتمديد، مع التزام إيران بعدم السعي لامتلاك أسلحة نووية.