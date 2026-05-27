الأمم المتحدة تعبر عن قلق بالغ إزاء تزايد عمليات القتل قرب الخط الأصفر ‏في غزة ‏

جنيف-سانا
أعرب مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن قلقه الشديد إزاء تزايد أعداد الفلسطينيين الذين قُتلوا قرب خط الهدنة “الخط الأصفر” في قطاع غزة، محذراً من احتمال وقوع “عمليات قتل غير قانونية قد ترقى إلى جرائم حرب”.
ونقلت وكالة رويترز عن المكتب أن نحو ثلث الفلسطينيين الذين لقوا حتفهم منذ بدء سريان الهدنة في تشرين الأول الماضي سقطوا في مناطق قريبة من خط الهدنة.
بدوره قال أجيث سونغاي، مدير مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة: إن المعلومات المتوفرة تشير إلى أن القوات الإسرائيلية قد تكون أطلقت النار على مدنيين لمجرد اقترابهم من الخط، مضيفاً: إن العديد من الضحايا لم يشكلوا تهديداً مباشراً على حياة الجنود الإسرائيليين.
وبين أن غياب الوضوح بشأن الحدود يزيد من خطورة الوضع، قائلاً: “لا أحد يعرف بدقة أين تبدأ هذه المنطقة وأين تنتهي، كما أن حدودها تتغير باستمرار”.
وبحسب الأمم المتحدة، تم توثيق 453 حالة قتل منذ دخول الهدنة حيز التنفيذ حتى الخامس من شباط.
وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت أمس، أن عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ السابع من تشرين الأول 2023 بلغ 72.803 قتلى و172.855 جريحاً.