الأمم المتحدة تعبر عن قلق بالغ إزاء تزايد عمليات القتل قرب الخط الأصفر ‏في غزة ‏

جنيف-سانا‏

أعرب مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن قلقه الشديد إزاء تزايد أعداد ‏الفلسطينيين الذين قُتلوا قرب خط الهدنة “الخط الأصفر” في قطاع غزة، ‏محذراً من احتمال وقوع “عمليات قتل غير قانونية قد ترقى إلى جرائم ‏حرب”.‏

ونقلت وكالة رويترز عن المكتب أن نحو ثلث الفلسطينيين الذين لقوا حتفهم ‏منذ بدء سريان الهدنة في تشرين الأول الماضي سقطوا في مناطق ‏قريبة من خط الهدنة‎.‎

بدوره قال أجيث سونغاي، مدير مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في ‏الأراضي الفلسطينية المحتلة: إن المعلومات المتوفرة تشير إلى أن القوات ‏الإسرائيلية قد تكون أطلقت النار على مدنيين لمجرد اقترابهم من الخط، ‏مضيفاً: إن العديد من الضحايا لم يشكلوا تهديداً مباشراً على حياة الجنود ‏الإسرائيليين.‏

وبين أن غياب الوضوح بشأن الحدود يزيد من خطورة الوضع، قائلاً: “لا ‏أحد يعرف بدقة أين تبدأ هذه المنطقة وأين تنتهي، كما أن حدودها تتغير ‏باستمرار‎”.

وبحسب الأمم المتحدة، تم توثيق 453 حالة قتل منذ دخول الهدنة حيز التنفيذ حتى الخامس من شباط.‎ ‎

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت أمس، أن عدد ضحايا العدوان ‏الإسرائيلي على القطاع منذ السابع من تشرين الأول 2023 بلغ ‌‏72.803 قتلى و172.855 جريحاً‎.‎