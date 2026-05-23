واشنطن-سانا
أصدرت السلطات الأمريكية في ولاية كاليفورنيا، أمس الجمعة، أوامر بإجلاء ما يقارب 40 ألف شخص من منازلهم، إثر تسرب خطير من خزان يحتوي على مواد كيماوية قابلة للاشتعال.
وذكرت وكالة “فرانس برس” اليوم السبت، أن أوامر الإجلاء جاءت وسط مخاوف من انفجار محتمل، وانتشار أبخرة سامة فوق منطقة مكتظة بالسكان.
ويحتوي الخزان على نحو 26 ألف لتر من مادة ميثيل ميثاكريلات، وهي مادة شديدة التطاير تستخدم في صناعة البلاستيك.
ووصف رجال الإطفاء الوضع بأنه “خطير”، مع احتمال حدوث تلوث واسع أو انفجار، في حين أشار قائد شرطة ” غاردن غروف” في مقاطعة “أورنج” إلى أن آلاف الأشخاص ما زالوا يرفضون المغادرة رغم خطورة الموقف والتحذيرات.
يشار إلى أنه لم تُسجّل أي إصابات حتى الآن، كما لم تُعلن السلطات في كاليفورنيا سبب التسرب.
وتعمل فرق الطوارئ على إقامة حواجز لمنع المواد السامة من الوصول إلى المجاري المائية، أو المحيط القريب.
أوامر بإجلاء 40 ألف شخص إثر تسرب كيماوي في ولاية كاليفورنيا الأمريكية
واشنطن-سانا