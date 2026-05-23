أوامر بإجلاء 40 ألف شخص إثر تسرب كيماوي في ولاية كاليفورنيا الأمريكية

واشنطن-سانا‏
أصدرت السلطات الأمريكية في ولاية كاليفورنيا، أمس الجمعة، أوامر بإجلاء ما يقارب 40 ألف شخص من منازلهم، إثر ‏تسرب خطير من خزان يحتوي على مواد كيماوية قابلة للاشتعال.‏
وذكرت وكالة “فرانس برس” اليوم السبت، أن أوامر الإجلاء جاءت وسط مخاوف من انفجار محتمل، وانتشار أبخرة سامة ‏فوق منطقة مكتظة بالسكان.‏
ويحتوي الخزان على نحو 26 ألف لتر من مادة ميثيل ميثاكريلات، وهي مادة شديدة التطاير تستخدم في صناعة البلاستيك.‏
‏ووصف رجال الإطفاء الوضع بأنه “خطير”، مع احتمال حدوث تلوث واسع أو انفجار، في حين أشار قائد شرطة ” غاردن ‏غروف” في مقاطعة “أورنج” إلى أن آلاف الأشخاص ما زالوا يرفضون المغادرة رغم خطورة الموقف والتحذيرات.‏
يشار إلى أنه لم تُسجّل أي إصابات حتى الآن، كما لم تُعلن السلطات في كاليفورنيا سبب التسرب.‏
وتعمل فرق الطوارئ على إقامة حواجز لمنع المواد السامة من الوصول إلى المجاري المائية، أو المحيط القريب.‏

