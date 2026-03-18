الدفاع السعودية: اعتراض وتدمير 4 صواريخ بالستية في أجواء البلاد

الرياض-سانا

أعلنت وزارة الدفاع السعودية اعتراض وتدمير عدد من الصواريخ البالستية المعادية في أجواء العاصمة الرياض مساء اليوم الأربعاء.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن المتحدث باسم الوزارة تركي المالكي قوله: تم اعتراض وتدمير 4 صواريخ باليستية أُطلقت باتجاه مدينة الرياض”، مشيراً إلى سقوط شظايا نتيجة عملية الاعتراض على مناطق متفرقة في العاصمة.

ولفت المتحدث إلى أن التقديرات الأولية تشير إلى عدم وقوع أضرار أو إصابات.

وتشن إيران اعتداءات متواصلة بالصواريخ والطائرات المسيّرة على دول عربية عدة، من بينها السعودية، ما أسفر عن وقوع ضحايا، وإلحاق أضرار مادية بالبنى التحتية، وذلك في إطار التصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة جراء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.