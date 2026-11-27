

بغداد-سانا



أكدت الحكومة العراقية، اليوم الجمعة، تمسكها بمبادئها الوطنية وبرنامجها الحكومي، مشددة على رفض وجود السلاح خارج سلطة الدولة، أو تهريب النفط والأموال واستنزاف ثروات الشعب العراقي.



ونقلت وكالة الأنباء العراقية “واع” عن المتحدث باسم الحكومة حيدر العبودي قوله في تصريح: “لا سلاح خارج سلطة الدولة، ولا تهريب للنفط أو الأموال، ولا استنزاف لثروات الشعب العراقي في أي مكان من أرض العراق”.



وأضاف العبودي: إن “الحكومة تتطلع إلى الحوار المرتقب في الأول من كانون الأول المقبل بروح وطنية تستند إلى الدستور وتغلّب المصالح العليا لجميع العراقيين”.



وشدد العبودي على أن احترام الوضع الدستوري لإقليم كردستان ضمن النظام الاتحادي يمثل التزاماً قانونياً ثابتاً، مؤكداً أن الكرد جزء أصيل من النسيج الوطني العراقي، وأن جميع العراقيين متساوون في الحقوق والواجبات.



وكانت الرئاسات الأربع في العراق رحبت الأربعاء الماضي بمبادرة رئيس مجلس القضاء الأعلى لعقد ‏حوار وطني برعايته في الأول من كانون الأول المقبل، بهدف حل الأزمة الدستورية بين ‏الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان بهدف التوصل إلى حلول للأزمة وفقاً للدستور.‏

