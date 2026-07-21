مصرع تسعة أشخاص جراء انهيار نفق في الهند

نيودلهي-سانا

لقي تسعة أشخاص على الأقل مصرعهم إثر انهيار نفق في مشروع كهرومائي قيد الإنشاء في ولاية سكيم شمال شرق الهند.

ونقلت وكالة “فرانس برس” عن “راجيف روكا “مدير هيئة إدارة الكوارث في الولاية قوله اليوم الثلاثاء: إن الحادث وقع في منطقة جبال الهيملايا، حيث كان العمال يشقّون نفقاً ضمن مشروع حكومي لتوليد الطاقة الكهرومائية على نهر تيستا، مضيفاً: إن “ما بين 25 و27 شخصاً حوصروا داخل النفق جراء الانهيار وقد تم انتشال تسع جثث حتى الآن”.

ورجّح روكان أن يكون الانهيار ناجماً عن انفجار طبيعي، وقال مسؤولون لاحقاً: إنّ تسرّب غاز الميثان السام من التكوينات الصخرية تحت الأرض يعرقل عمليات الإنقاذ، في وقت لا يسمح إلا لفرق الإنقاذ المجهزة بمعدات الأكسجين بالدخول إلى النفق.

وعلى الرغم من أنّ مواقع مشاريع البنية التحتية الكبرى تشهد حوادث متكررة في الهند، إلا أنّ الخبراء البيئيين يحذرون من أنّ التوسع في مشاريع التنمية في جبال الهيملايا ساهم في مفاقمة تلك الكوارث.

وأعاد الحادث الأخير إلى الأذهان انهيار نفق في ولاية أوتاراخند عام 2023، حين أُنقذ 41 عاملاً بعدما ظلوا محاصرين لمدة 17 يوماً.