في اليوم العالمي للاجئين.. غوتيريش يدعو إلى تعزيز ‏التضامن مع اللاجئين وحماية حقوقهم

نيويورك-سانا
دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى تعزيز التضامن والتحرك بقوة لحماية الأشخاص الذين اضطروا إلى النزوح من أوطانهم بسبب النزاعات أو الاضطهاد.
وفي رسالة له بمناسبة اليوم العالمي للاجئين الذي يصادف اليوم السبت العشرين من حزيران بين غوتيريش، أن ملايين النساء والأطفال والرجال يضطرون للبحث عن الملاذ الآمن بعيداً عن ديارهم نتيجة نزاعات مستجدة وأخرى مستمرة منذ أمد بعيد.
وشدد غوتيريش على ضرورة العمل بالقانون الدولي للاجئين، وحماية الحق في طلب اللجوء، وإيجاد حلول تمكن اللاجئين من العيش بأمان وكرامة، مع توفير فرص حقيقية للاعتماد على الذات، ومضاعفة الجهود من أجل إحلال السلام، والتمسك بأحكام اتفاقية اللاجئين التي أنقذت أرواح الملايين منذ اعتمادها قبل 75 عاماً بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية.
وطالب غوتيريش في رسالته بتقديم دعم أقوى للاجئين وللبلدان والمجتمعات التي تستضيفهم، مؤكداً أن العمل الجماعي كفيل بحماية حقوق كل من يُجبر على ترك دياره.
ويحتفل باليوم العالمي للاجئين في العشرين من حزيران من كل عام، حيث يخصص لاستعراض هموم وقضايا ومشاكل اللاجئين والأشخاص الذين تتعرض حياتهم في أوطانهم للتهديد، وتسليط الضوء على معاناة هؤلاء وبحث سبل تقديم المزيد من العون لهم، وذلك برعاية من المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة.