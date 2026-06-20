في اليوم العالمي للاجئين.. غوتيريش يدعو إلى تعزيز ‏التضامن مع اللاجئين وحماية حقوقهم

نيويورك-سانا

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى ‏تعزيز التضامن والتحرك بقوة لحماية الأشخاص الذين ‏اضطروا إلى النزوح من أوطانهم بسبب النزاعات أو ‏الاضطهاد‎.‎

وفي رسالة له بمناسبة اليوم العالمي للاجئين الذي ‏يصادف اليوم السبت العشرين من حزيران بين ‏غوتيريش، أن ملايين النساء والأطفال والرجال ‏يضطرون للبحث عن الملاذ الآمن بعيداً عن ديارهم ‏نتيجة نزاعات مستجدة وأخرى مستمرة منذ أمد بعيد‎.

وشدد غوتيريش على ضرورة العمل بالقانون الدولي ‏للاجئين، وحماية الحق في طلب اللجوء، وإيجاد حلول ‏تمكن اللاجئين من العيش بأمان وكرامة، مع توفير فرص ‏حقيقية للاعتماد على الذات، ومضاعفة الجهود من أجل ‏إحلال السلام، والتمسك بأحكام اتفاقية اللاجئين التي ‏أنقذت أرواح الملايين منذ اعتمادها قبل 75 عاماً بعد ‏انتهاء الحرب العالمية الثانية‎.‎

وطالب غوتيريش في رسالته بتقديم دعم أقوى للاجئين ‏وللبلدان والمجتمعات التي تستضيفهم، مؤكداً أن العمل ‏الجماعي كفيل بحماية حقوق كل من يُجبر على ترك ‏دياره‎.‎

ويحتفل باليوم العالمي للاجئين في العشرين من حزيران ‏من كل عام، حيث يخصص لاستعراض هموم وقضايا ‏ومشاكل اللاجئين والأشخاص الذين تتعرض حياتهم في ‏أوطانهم للتهديد، وتسليط الضوء على معاناة هؤلاء ‏وبحث سبل تقديم المزيد من العون لهم، وذلك برعاية من ‏المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة‎.‎