مؤسسة البترول الكويتية تبيع مليوني برميل للتسليم في تموز

سنغافورة-سانا

أفاد مصدر تجاري بأن مؤسسة البترول الكويتية باعت شحنة من النفط الخام تبلغ نحو مليوني برميل، عبر عطاء للتسليم خلال شهر تموز المقبل.

ونقلت وكالة رويترز عن المصدر قوله: إن الشحنة من خام مزيج التصدير الكويتي بيعت إلى مستخدم نهائي في الهند، دون الكشف عن السعر، على أساس التسليم في ميناء الوصول.

وأشار إلى أن عدداً من منتجي النفط في منطقة الخليج العربي كثفوا مبيعاتهم خلال الأسابيع الأخيرة، في أعقاب التوصل إلى اتفاق مبدئي بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الصراع وإعادة فتح مضيق هرمز.

وكانت شركة أرامكو السعودية استأنفت في وقت سابق اليوم تحميل شحنات النفط الخام من ميناء رأس تنورة، بعد ‏توقف استمر قرابة أربعة أشهر.

بينما أظهرت بيانات صادرة عن شركتي “كبلر” و”مجموعة بورصات لندن” أن صادرات منطقة الخليج العربي قد تصل إلى نحو 2.4 مليون طن “ما يعادل 508 آلاف برميل يومياً” خلال الشهر الجاري، بعد الاتفاق بين واشنطن وطهران بزيادة تتجاوز 20 بالمئة مقارنة بالشهر الماضي، لكنها لا تزال أقل بكثير من المتوسط الشهري الذي كان يتراوح بين 5.5 و6 ملايين طن قبل الحرب في الشرق الأوسط.