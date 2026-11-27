برلين-سانا‏

صدّق مجلس النواب الألماني “البوندستاغ”، اليوم الجمعة، على ميزانية ‏عام 2027 التي تضمنت ارتفاعاً في الإنفاق والمديونية إلى مستوى ‏قياسي، بهدف تمويل الزيادة المستمرة في النفقات العسكرية وتحديث البنى ‏التحتية.‏

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وذكر المجلس في بيان نشره على موقعه الإلكتروني، أنه تم إقرار ‏الميزانية بأغلبية أصوات المحافظين والاشتراكيين الديموقراطيين، مبيناً ‏أنه ستصل النفقات العامة الفيدرالية المقررة إلى نحو 556 مليار يورو، ‏وهو مستوى قياسي باستثناء فترة تفشي وباء كوفيد، بزيادة تناهز 31 ‏مليار يورو مقارنة بالسنة المالية الجارية.‏

اقتراض يتجاوز 210 مليارات يورو لعام 2027‏

وفي إطار التخطيط المالي للسنوات المقبلة، ستواصل النفقات الارتفاع ‏لتتجاوز 635 مليار يورو بحلول عام 2030، ولتغطية هذه النفقات من ‏المقرر اللجوء إلى اقتراض نحو 123 مليار يورو عام 2027، مقارنة ‏بـ98 مليار يورو في عام 2026.‏

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وباحتساب الأموال المخصصة للبنى التحتية والحياد المناخي والجيش، ‏فإن إجمالي الديون الجديدة لعام 2027 يصل إلى أكثر من 210 مليارات ‏يورو.‏

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ومن المقرر أن يصدّق المجلس الأعلى في البرلمان يوم الجمعة المقبل ‏على الميزانية، على أن يعود المجلس للنظر في التخطيط المالي للمرة ‏الأخيرة في 19 كانون الأول القادم.‏

‏احتجاجات عمّالية

وبالتزامن مع النقاشات المتعلقة بالوضع الاقتصادي، وسّعت نقابة عمال ‏المعادن الألمانية «آي جي ميتال» تحركاتها الاحتجاجية في قطاعي ‏المعادن والكهرباء شمال البلاد، بمشاركة أكثر من 23 ألف عامل في 19 ‏شركة، ضمن إضرابات تحذيرية استمرت 24 ساعة، احتجاجاً على تعثر ‏المفاوضات مع أرباب العمل بشأن زيادة الأجور.‏

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وتأتي هذه التحركات في وقت تواجه فيه ألمانيا تحديات تتعلق بتكاليف ‏الإنتاج والطاقة، واحتياجات تحديث البنية التحتية، إلى جانب الضغوط ‏المرتبطة بزيادة الإنفاق العام والاقتراض.‏

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وكان المعهد الألماني للأبحاث الاقتصادية “‏DIW‏” رفع في أيلول الماضي ‏توقعاته لنمو الاقتصاد في ألمانيا ‏خلال العام الجاري إلى 1.2 بالمئة، ‏مقارنة بـ 0.5 بالمئة في توقعاته السابقة، مشيراً ‏إلى أن الاقتصاد يحقق ‏أداءً أفضل من المتوقع رغم تداعيات ارتفاع أسعار الطاقة ‏والحرب في ‏الشرق الأوسط.‏

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