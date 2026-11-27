برلين-سانا
صدّق مجلس النواب الألماني “البوندستاغ”، اليوم الجمعة، على ميزانية عام 2027 التي تضمنت ارتفاعاً في الإنفاق والمديونية إلى مستوى قياسي، بهدف تمويل الزيادة المستمرة في النفقات العسكرية وتحديث البنى التحتية.
وذكر المجلس في بيان نشره على موقعه الإلكتروني، أنه تم إقرار الميزانية بأغلبية أصوات المحافظين والاشتراكيين الديموقراطيين، مبيناً أنه ستصل النفقات العامة الفيدرالية المقررة إلى نحو 556 مليار يورو، وهو مستوى قياسي باستثناء فترة تفشي وباء كوفيد، بزيادة تناهز 31 مليار يورو مقارنة بالسنة المالية الجارية.
اقتراض يتجاوز 210 مليارات يورو لعام 2027
وفي إطار التخطيط المالي للسنوات المقبلة، ستواصل النفقات الارتفاع لتتجاوز 635 مليار يورو بحلول عام 2030، ولتغطية هذه النفقات من المقرر اللجوء إلى اقتراض نحو 123 مليار يورو عام 2027، مقارنة بـ98 مليار يورو في عام 2026.
وباحتساب الأموال المخصصة للبنى التحتية والحياد المناخي والجيش، فإن إجمالي الديون الجديدة لعام 2027 يصل إلى أكثر من 210 مليارات يورو.
ومن المقرر أن يصدّق المجلس الأعلى في البرلمان يوم الجمعة المقبل على الميزانية، على أن يعود المجلس للنظر في التخطيط المالي للمرة الأخيرة في 19 كانون الأول القادم.
احتجاجات عمّالية
وبالتزامن مع النقاشات المتعلقة بالوضع الاقتصادي، وسّعت نقابة عمال المعادن الألمانية «آي جي ميتال» تحركاتها الاحتجاجية في قطاعي المعادن والكهرباء شمال البلاد، بمشاركة أكثر من 23 ألف عامل في 19 شركة، ضمن إضرابات تحذيرية استمرت 24 ساعة، احتجاجاً على تعثر المفاوضات مع أرباب العمل بشأن زيادة الأجور.
وتأتي هذه التحركات في وقت تواجه فيه ألمانيا تحديات تتعلق بتكاليف الإنتاج والطاقة، واحتياجات تحديث البنية التحتية، إلى جانب الضغوط المرتبطة بزيادة الإنفاق العام والاقتراض.
وكان المعهد الألماني للأبحاث الاقتصادية “DIW” رفع في أيلول الماضي توقعاته لنمو الاقتصاد في ألمانيا خلال العام الجاري إلى 1.2 بالمئة، مقارنة بـ 0.5 بالمئة في توقعاته السابقة، مشيراً إلى أن الاقتصاد يحقق أداءً أفضل من المتوقع رغم تداعيات ارتفاع أسعار الطاقة والحرب في الشرق الأوسط.