قتلى وجرحى في هجوم استهدف سفينة شحن قبالة سواحل اليمن

لندن-سانا

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية “UKMTO”، اليوم الثلاثاء، عن سقوط ضحايا إثر تعرّض سفينة قبالة سواحل المخا في اليمن لهجوم بـ”مقذوف مجهول”، بينما أفادت شركة الأمن البحري البريطانية “فانغارد” بمقتل شخصين من الطاقم على الأقل وإصابة آخرين.

وقالت هيئة عمليات التجارة في بيان على موقعها: إنها تلقّت “بلاغاً عن حادثة قبالة سواحل المخا في اليمن”، مشيرة إلى تعرض سفينة شحن في جنوب البحر الأحمر لإصابة بمقذوف مجهول، ما أسفر عن سقوط ضحايا، وتجري السلطات تحقيقاً في الأمر.

من جهتها، أفادت “فانغارد”، بأن الهجوم أسفر عن مقتل اثنين من أفراد الطاقم “باكستاني وإندونيسي”، وإصابة أربعة آخرين “ثلاثة باكستانيين وإندونيسي”، مضيفة أن طواقم البحرية اليمنية تحرّكت للمساعدة لكنها تعرضت لإطلاق نار، ما أسفر عن إصابة إضافية.

وأوضحت شركة الأمن البحري أن السفينة التي ترفع علم تنزانيا، وهي مخصصة للشحن وتحمل اسم “تهامة”، أصيبت بـ”مقذوف مجهول على بعد حوالي 5 أميال بحرية قبالة سواحل المخا اليمنية في جنوب البحر الأحمر”، ما أدى إلى نشوب حريق تمت السيطرة عليه.

من جهته، أفاد مصدر في قوات خفر السواحل في المخا لوكالة (فرانس برس) بأن ميليشيا الحوثيين استهدفت سفينة يمنية تحمل اسم تهامة في باب المندب بصاروخ، ما أدى إلى مقتل باكستانيين اثنين وإندونيسي من أفراد طاقمها، وأضاف: “تمكّنا من إنقاذ بقية الطاقم”.

وكانت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية “UKMTO” أعلنت السبت الماضي، عن تعرض سفينة لهجوم بمقذوف مجهول الهوية أثناء إبحارها في المياه القريبة من مضيق هرمز قبالة سواحل سلطنة عُمان.