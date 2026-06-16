البرلمان العربي يدين افتتاح ما يسمى إقليم أرض الصومال ممثليةً له في القدس المحتلة

القاهرة-سانا‏

أدان رئيس البرلمان العربي، محمد بن أحمد اليماحي، إقدام ما ‏يسمى إقليم أرض الصومال على ‏افتتاح ممثليةً له في مدينة القدس ‏المحتلة، مؤكداً أن هذه الخطوة الباطلة تمثل اعتداءً مباشراً على ‏الشرعية الدولية‎.‎

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وقال اليماحي في بيان نشر على موقع البرلمان على منصة إكس ‏اليوم الثلاثاء: “إن هذا الإجراء يعد انخراطاً سياسياً في محاولات ‏كيان الاحتلال الإسرائيلي فرض سيادته المزعومة على مدينة ‏القدس المحتلة، مشدداً على أن أي قرارات أو ترتيبات دبلوماسية ‏تؤدي إلى تغيير الوضع السياسي أو القانوني أو الديمغرافي للمدينة ‏المقدسة هي باطلة ولاغية بموجب القانون الدولي، ولن تمنح كيان ‏الاحتلال أي شرعية‎.‎

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وحذر رئيس البرلمان العربي من أن هذه الخطوة تشكل سابقة ‏خطيرة وتشجيعاً لسياسات الضم والتهويد والاستيطان التي تنتهجها ‏سلطات الاحتلال، في وقت تواصل فيه ارتكاب جرائم الإبادة ‏الجماعية والتهجير القسري والتجويع بحق الشعب الفلسطيني في ‏قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة‎.‎

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ودعا اليماحي المجتمع الدولي، ومجلس الأمن، والبرلمانات ‏الإقليمية والدولية لاتخاذ إجراءات رادعة للحفاظ على الوضع ‏القانوني والتاريخي لمدينة القدس، ومنع أي محاولات لفرض أمر ‏واقع جديد، أو إضفاء الشرعية على ممارسات الاحتلال غير ‏القانونية، مجدداً التأكيد على تضامن البرلمان العربي مع الصومال ‏الفيدرالية، ودعمه الثابت لسيادتها الوطنية ووحدة أراضيها ‏واستقرارها‎.‎

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وكانت سلطات الاحتلال أعلنت يوم أمس، افتتاح سفارة لما ‏يسمى”إقليم أرض الصومال” في مدينة ‏القدس المحتلة، في خطوة ‏تلت إعلانها في السادس والعشرين من كانون الأول الماضي ‏اعترافاً ‏متبادلاً مع الإقليم، لتصبح بذلك الوحيدة عالمياً التي تُقدم ‏على هذه الخطوة منذ إعلان الانفصال من ‏طرف واحد عام 1991، ‏وهو التحرك الذي واجه تنديداً عربياً ودولياً واسعاً شدد على ‏ضرورة ‏الحفاظ على وحدة وسيادة الأراضي الصومالية.‏

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يشار الى أن الصومال أكدت مراراً تمسكها الثابت بوحدة وسيادة ‏أراضيها، ورفضها القاطع لأي ‏تحركات أو إجراءات أحادية تمسّ ‏بالوضع القانوني والسياسي للدولة الصومالية، أو تتعارض مع ‌‏الشرعية الدولية وقرارات المنظمات الإقليمية والدولية ذات الصلة.‏