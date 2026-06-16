البرلمان العربي يدين افتتاح ما يسمى إقليم أرض الصومال ممثليةً له في القدس المحتلة

القاهرة-سانا
أدان رئيس البرلمان العربي، محمد بن أحمد اليماحي، إقدام ما يسمى إقليم أرض الصومال على افتتاح ممثليةً له في مدينة القدس المحتلة، مؤكداً أن هذه الخطوة الباطلة تمثل اعتداءً مباشراً على الشرعية الدولية.
وقال اليماحي في بيان نشر على موقع البرلمان على منصة إكس اليوم الثلاثاء: “إن هذا الإجراء يعد انخراطاً سياسياً في محاولات كيان الاحتلال الإسرائيلي فرض سيادته المزعومة على مدينة القدس المحتلة، مشدداً على أن أي قرارات أو ترتيبات دبلوماسية تؤدي إلى تغيير الوضع السياسي أو القانوني أو الديمغرافي للمدينة المقدسة هي باطلة ولاغية بموجب القانون الدولي، ولن تمنح كيان الاحتلال أي شرعية.
وحذر رئيس البرلمان العربي من أن هذه الخطوة تشكل سابقة خطيرة وتشجيعاً لسياسات الضم والتهويد والاستيطان التي تنتهجها سلطات الاحتلال، في وقت تواصل فيه ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية والتهجير القسري والتجويع بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة.
ودعا اليماحي المجتمع الدولي، ومجلس الأمن، والبرلمانات الإقليمية والدولية لاتخاذ إجراءات رادعة للحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي لمدينة القدس، ومنع أي محاولات لفرض أمر واقع جديد، أو إضفاء الشرعية على ممارسات الاحتلال غير القانونية، مجدداً التأكيد على تضامن البرلمان العربي مع الصومال الفيدرالية، ودعمه الثابت لسيادتها الوطنية ووحدة أراضيها واستقرارها.
وكانت سلطات الاحتلال أعلنت يوم أمس، افتتاح سفارة لما يسمى”إقليم أرض الصومال” في مدينة القدس المحتلة، في خطوة تلت إعلانها في السادس والعشرين من كانون الأول الماضي اعترافاً متبادلاً مع الإقليم، لتصبح بذلك الوحيدة عالمياً التي تُقدم على هذه الخطوة منذ إعلان الانفصال من طرف واحد عام 1991، وهو التحرك الذي واجه تنديداً عربياً ودولياً واسعاً شدد على ضرورة الحفاظ على وحدة وسيادة الأراضي الصومالية.
يشار الى أن الصومال أكدت مراراً تمسكها الثابت بوحدة وسيادة أراضيها، ورفضها القاطع لأي تحركات أو إجراءات أحادية تمسّ بالوضع القانوني والسياسي للدولة الصومالية، أو تتعارض مع الشرعية الدولية وقرارات المنظمات الإقليمية والدولية ذات الصلة.