أوتاوا -سانا‏

أكدت قطر وكندا دعمهما الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز التعافي في ‌‏سوريا، ومواصلة التعاون لدعم صمود الشعب الفلسطيني، وشددتا على ‌‏أهمية التنسيق السياسي والدبلوماسي لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية، ‌‏وذلك في ختام الحوار الاستراتيجي الأول بين البلدين في العاصمة الكندية ‌‏أوتاوا.‏

ونقلت وكالة الأنباء القطرية “قنا” عن البيان الختامي للحوار ‏الاستراتيجي أن رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن ‏عبد الرحمن ‏بن جاسم آل ثاني ووزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند ترأسا ‏أعماله في ‌‏24 تشرين الثاني الجاري، تحت شعار “نحو تعزيز شراكة ‏استراتيجية”، ‏وبحثا التطورات الإقليمية والدولية وسبل توسيع التعاون ‏السياسي ‏والاقتصادي والأمني والإنساني.‏

وفيما يتعلق بسوريا، أكد الجانبان مواصلة التعاون لدعم جهود التعافي، ‌‏وبحثا تنسيق المساعدات الدولية وتوسيع مجالات التعاون التنموي ‌‏والإنساني، إلى جانب دعم صمود الشعب الفلسطيني.‏

غزة وحل الدولتين ‏

وجدّد الطرفان دعمهما تحقيق سلام عادل ودائم على أساس حل الدولتين، ‌‏ووفقاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، ورفضا أي ضم للضفة ‌‏الغربية، مؤكدين أن المستوطنات الإسرائيلية غير قانونية وتشكل عقبة ‌‏أمام السلام، ومطالبين بمحاسبة المسؤولين عن أعمال عنف المستوطنين.‏

كما أكدا دعمهما تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803 والخطة ‏الشاملة للسلام في قطاع غزة، وشددا على ضرورة الالتزام بوقف إطلاق ‏النار، وانسحاب القوات الإسرائيلية وضمان وصول المساعدات الإنسانية ‏بصورة عاجلة وآمنة ودون عوائق، وأكدا أهمية دور وكالة الأمم المتحدة ‏لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”.‏

خفض التصعيد وأمن الملاحة

وفي الشأن الإقليمي، شدد الوزيران على ضرورة خفض التصعيد واللجوء ‌‏إلى الحوار والحلول الدبلوماسية، واحترام القانون الدولي والتسوية السلمية ‌‏للنزاعات، كما أكدا دعم حرية الملاحة والمرور الآمن للسفن عبر مضيقي ‌‏هرمز وباب المندب.‏

اقتصادياً، أشار البيان إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين تجاوز ‌‌‏355 مليون دولار كندي عام 2025، فيما بلغ رصيد الاستثمارات ‌‏القطرية المباشرة في كندا 339 مليون دولار كندي خلال العام نفسه.‏

تعزيز الشراكة الاقتصادية والدفاعية

وفي المجالين الدفاعي والأمني، أكد الجانبان مواصلة التعاون في التدريب ‌‏وبناء القدرات والتبادل العسكري والصناعات الدفاعية، وتعزيز التنسيق ‌‏لمكافحة الإرهاب وتمويله والجريمة المنظمة العابرة للحدود والتهديدات ‌‏السيبرانية.‏

واتفق الجانبان على مواصلة تطوير شراكتهما الاستراتيجية خلال العقد ‏المقبل، وعقد الحوار الاستراتيجي الثاني في الدوحة عام 2027.‏

وكان رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري بحث الثلاثاء ‏الماضي مع رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، على هامش زيارته إلى ‏أوتاوا، عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.‏