أوتاوا -سانا
أكدت قطر وكندا دعمهما الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز التعافي في سوريا، ومواصلة التعاون لدعم صمود الشعب الفلسطيني، وشددتا على أهمية التنسيق السياسي والدبلوماسي لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية، وذلك في ختام الحوار الاستراتيجي الأول بين البلدين في العاصمة الكندية أوتاوا.
ونقلت وكالة الأنباء القطرية “قنا” عن البيان الختامي للحوار الاستراتيجي أن رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني ووزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند ترأسا أعماله في 24 تشرين الثاني الجاري، تحت شعار “نحو تعزيز شراكة استراتيجية”، وبحثا التطورات الإقليمية والدولية وسبل توسيع التعاون السياسي والاقتصادي والأمني والإنساني.
وفيما يتعلق بسوريا، أكد الجانبان مواصلة التعاون لدعم جهود التعافي، وبحثا تنسيق المساعدات الدولية وتوسيع مجالات التعاون التنموي والإنساني، إلى جانب دعم صمود الشعب الفلسطيني.
غزة وحل الدولتين
وجدّد الطرفان دعمهما تحقيق سلام عادل ودائم على أساس حل الدولتين، ووفقاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، ورفضا أي ضم للضفة الغربية، مؤكدين أن المستوطنات الإسرائيلية غير قانونية وتشكل عقبة أمام السلام، ومطالبين بمحاسبة المسؤولين عن أعمال عنف المستوطنين.
كما أكدا دعمهما تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803 والخطة الشاملة للسلام في قطاع غزة، وشددا على ضرورة الالتزام بوقف إطلاق النار، وانسحاب القوات الإسرائيلية وضمان وصول المساعدات الإنسانية بصورة عاجلة وآمنة ودون عوائق، وأكدا أهمية دور وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”.
خفض التصعيد وأمن الملاحة
وفي الشأن الإقليمي، شدد الوزيران على ضرورة خفض التصعيد واللجوء إلى الحوار والحلول الدبلوماسية، واحترام القانون الدولي والتسوية السلمية للنزاعات، كما أكدا دعم حرية الملاحة والمرور الآمن للسفن عبر مضيقي هرمز وباب المندب.
اقتصادياً، أشار البيان إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين تجاوز 355 مليون دولار كندي عام 2025، فيما بلغ رصيد الاستثمارات القطرية المباشرة في كندا 339 مليون دولار كندي خلال العام نفسه.
تعزيز الشراكة الاقتصادية والدفاعية
وفي المجالين الدفاعي والأمني، أكد الجانبان مواصلة التعاون في التدريب وبناء القدرات والتبادل العسكري والصناعات الدفاعية، وتعزيز التنسيق لمكافحة الإرهاب وتمويله والجريمة المنظمة العابرة للحدود والتهديدات السيبرانية.
واتفق الجانبان على مواصلة تطوير شراكتهما الاستراتيجية خلال العقد المقبل، وعقد الحوار الاستراتيجي الثاني في الدوحة عام 2027.
وكان رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري بحث الثلاثاء الماضي مع رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، على هامش زيارته إلى أوتاوا، عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.