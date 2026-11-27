عدن-سانا‏

أعلنت القوات المسلحة اليمنية أن العمليات العسكرية المستمرة ضمن ‏عملية “فجر اليمن” أسفرت عن تحييد 121 من قيادات وعناصر ميليشيا ‏الحوثي، وتدمير وإعطاب عدد من آلياتها ووسائلها القتالية.‏

وقال الناطق الرسمي باسم القوات، العقيد الركن ماجد عبد الله النزيلي، في ‏بيان نشر عبر منصة إكس اليوم الجمعة: إن عمليات الاستهداف خلال ‏الساعات الماضية توزعت عبر غارات جوية وطيران مسير واستهداف ‏مدفعي مركز ضد مواقع وتحصينات الميليشيا.‏

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وأشار النزيلي إلى أن القوات اليمنية استهدفت، بإسناد جوي، مواقع ‌‏الميليشيا وتجمعاتها وتعزيزاتها في جبهات الضباب وصبر والجبهتين ‌‏الشرقية والغربية لمدينة تعز، لافتاً إلى تكبيدها خسائر في جبهات شمال ‌‏وغرب محافظة مأرب، وجبهات الجوف وطور الباحة والمقاطرة ومعبق ‌‏والصوالحة.‏

وأضاف أن الطيران الحربي استهدف مواقع الميليشيا وتعزيزاتها في ‌‏جبهات مكيراس والضالع وشبوة، بالتزامن مع التعامل مع تحركاتها ‌‏وتجمعاتها ومواقع قناصتها ومرابض قذائف الهاون، وإفشال محاولاتها ‌‏استحداث متارس جديدة.‏

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وكانت القوات المسلحة اليمنية أعلنت أمس تنفيذ مئات العمليات ‏العسكرية، ‏أسفرت ‏عن تحييد 117 من قيادات وعناصر ميليشيا الحوثي، وتدمير ‏وإعطاب ‌‏87 آلية ووسيلة قتالية.‏