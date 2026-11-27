عدن-سانا
أعلنت القوات المسلحة اليمنية أن العمليات العسكرية المستمرة ضمن عملية “فجر اليمن” أسفرت عن تحييد 121 من قيادات وعناصر ميليشيا الحوثي، وتدمير وإعطاب عدد من آلياتها ووسائلها القتالية.
وقال الناطق الرسمي باسم القوات، العقيد الركن ماجد عبد الله النزيلي، في بيان نشر عبر منصة إكس اليوم الجمعة: إن عمليات الاستهداف خلال الساعات الماضية توزعت عبر غارات جوية وطيران مسير واستهداف مدفعي مركز ضد مواقع وتحصينات الميليشيا.
وأشار النزيلي إلى أن القوات اليمنية استهدفت، بإسناد جوي، مواقع الميليشيا وتجمعاتها وتعزيزاتها في جبهات الضباب وصبر والجبهتين الشرقية والغربية لمدينة تعز، لافتاً إلى تكبيدها خسائر في جبهات شمال وغرب محافظة مأرب، وجبهات الجوف وطور الباحة والمقاطرة ومعبق والصوالحة.
وأضاف أن الطيران الحربي استهدف مواقع الميليشيا وتعزيزاتها في جبهات مكيراس والضالع وشبوة، بالتزامن مع التعامل مع تحركاتها وتجمعاتها ومواقع قناصتها ومرابض قذائف الهاون، وإفشال محاولاتها استحداث متارس جديدة.
وكانت القوات المسلحة اليمنية أعلنت أمس تنفيذ مئات العمليات العسكرية، أسفرت عن تحييد 117 من قيادات وعناصر ميليشيا الحوثي، وتدمير وإعطاب 87 آلية ووسيلة قتالية.