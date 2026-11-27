بوخارست-سانا‏

دعت رومانيا، اليوم الجمعة، حلف شمال الأطلسي “الناتو” إلى اتخاذ ‏إجراءات مشتركة لمواجهة الهجمات الهجينة التي تتهم روسيا بالوقوف ‏وراءها، محذرة من تنامي التهديدات الأمنية في منطقة البحر الأسود ‏وانعكاساتها على أمن أوروبا.‏

ونقلت صحيفة دي فيلت الألمانية عن وزير الخارجية الروماني دان ‏نيكولايسكو قوله في مقابلة: “إن مواجهة هذه الهجمات لا ينبغي أن تبقى ‏مسؤولية وطنية لكل دولة على حدة، بل تتطلب تنسيقاً بين دول الحلف، ‏وتكوين صورة مشتركة عن طبيعة التهديدات والجهات التي تقف ‏وراءها”.‏

تباين داخل دول الناتو

وأوضح نيكولايسكو أن الهجمات الهجينة تتخذ أشكالاً متعددة، تشمل ‏التحركات العسكرية والاقتصادية والاستخباراتية، والهجمات الإلكترونية ‏وحملات التضليل الإعلامي، بهدف التأثير على الرأي العام وإضعاف أمن ‏الدول المستهدفة، مشيراً إلى ضرورة البحث المنهجي عن الروابط بين ‏الهجمات التي تتعرض لها دول مثل ألمانيا وإستونيا ورومانيا.‏

وأضاف نيكولايسكو، أن بعض الدول الأعضاء تؤيد تحويل التصدي لهذه ‏التهديدات إلى مهمة عملياتية ضمن إطار الناتو، في حين تتحفظ دول ‏أخرى خشية أن يؤدي ذلك إلى تصعيد التوتر مع روسيا.‏

تحذير من تزايد المخاطر في البحر الأسود‏

وحذر نيكولايسكو من تزايد المخاطر الأمنية في البحر الأسود، متهماً ‏روسيا بالسعي إلى فرض سيطرتها على المنطقة، وقال: “إن رومانيا ‏وبلغاريا وتركيا وأوكرانيا وغيرها من الدول المطلة على البحر الأسود ‏لها الحق في الدفاع عن مصالحها والحفاظ على أمنها”.‏

وأشار وزير الخارجية الروماني إلى أن البحر الأسود بات أحد أبرز ‏نقاط الضعف في منظومة الأمن الأوروبي، في ظل تكرار حوادث ‏الطائرات المسيّرة والألغام البحرية والهجمات التي تستهدف السفن ‏التجارية، والتي تنسبها بوخارست إلى روسيا.‏

وبيّن نيكولايسكو أن سفناً تجارية قبالة السواحل الرومانية تعرضت خلال ‏الفترة الأخيرة لهجمات متكررة يُشتبه في تنفيذها بطائرات مسيّرة روسية، ‏ما أسفر في بعض الحالات عن سقوط قتلى وجرحى وغرق عدد من ‏السفن.‏

وكانت رومانيا أعلنت في 15 تشرين الثاني الجاري تعرض ثلاث سفن ‏تجارية لهجمات بطائرات مسيّرة في البحر الأسود قرب قناة سولينا، دون ‏وقوع إصابات، معتبرةً أن هذه الحوادث تعكس تدهور الوضع الأمني ‏الناجم عن الحرب الروسية الأوكرانية.‏

وفي 28 تشرين الأول الماضي، اتفقت رومانيا وتركيا وبلغاريا على ‏تشكيل آلية تنسيق بحرية لمواجهة هجمات المسيّرات، وتعزيز الأمن ‏والاستقرار في البحر الأسود.‏