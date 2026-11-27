بوخارست-سانا
دعت رومانيا، اليوم الجمعة، حلف شمال الأطلسي “الناتو” إلى اتخاذ إجراءات مشتركة لمواجهة الهجمات الهجينة التي تتهم روسيا بالوقوف وراءها، محذرة من تنامي التهديدات الأمنية في منطقة البحر الأسود وانعكاساتها على أمن أوروبا.
ونقلت صحيفة دي فيلت الألمانية عن وزير الخارجية الروماني دان نيكولايسكو قوله في مقابلة: “إن مواجهة هذه الهجمات لا ينبغي أن تبقى مسؤولية وطنية لكل دولة على حدة، بل تتطلب تنسيقاً بين دول الحلف، وتكوين صورة مشتركة عن طبيعة التهديدات والجهات التي تقف وراءها”.
تباين داخل دول الناتو
وأوضح نيكولايسكو أن الهجمات الهجينة تتخذ أشكالاً متعددة، تشمل التحركات العسكرية والاقتصادية والاستخباراتية، والهجمات الإلكترونية وحملات التضليل الإعلامي، بهدف التأثير على الرأي العام وإضعاف أمن الدول المستهدفة، مشيراً إلى ضرورة البحث المنهجي عن الروابط بين الهجمات التي تتعرض لها دول مثل ألمانيا وإستونيا ورومانيا.
وأضاف نيكولايسكو، أن بعض الدول الأعضاء تؤيد تحويل التصدي لهذه التهديدات إلى مهمة عملياتية ضمن إطار الناتو، في حين تتحفظ دول أخرى خشية أن يؤدي ذلك إلى تصعيد التوتر مع روسيا.
تحذير من تزايد المخاطر في البحر الأسود
وحذر نيكولايسكو من تزايد المخاطر الأمنية في البحر الأسود، متهماً روسيا بالسعي إلى فرض سيطرتها على المنطقة، وقال: “إن رومانيا وبلغاريا وتركيا وأوكرانيا وغيرها من الدول المطلة على البحر الأسود لها الحق في الدفاع عن مصالحها والحفاظ على أمنها”.
وأشار وزير الخارجية الروماني إلى أن البحر الأسود بات أحد أبرز نقاط الضعف في منظومة الأمن الأوروبي، في ظل تكرار حوادث الطائرات المسيّرة والألغام البحرية والهجمات التي تستهدف السفن التجارية، والتي تنسبها بوخارست إلى روسيا.
وبيّن نيكولايسكو أن سفناً تجارية قبالة السواحل الرومانية تعرضت خلال الفترة الأخيرة لهجمات متكررة يُشتبه في تنفيذها بطائرات مسيّرة روسية، ما أسفر في بعض الحالات عن سقوط قتلى وجرحى وغرق عدد من السفن.
وكانت رومانيا أعلنت في 15 تشرين الثاني الجاري تعرض ثلاث سفن تجارية لهجمات بطائرات مسيّرة في البحر الأسود قرب قناة سولينا، دون وقوع إصابات، معتبرةً أن هذه الحوادث تعكس تدهور الوضع الأمني الناجم عن الحرب الروسية الأوكرانية.
وفي 28 تشرين الأول الماضي، اتفقت رومانيا وتركيا وبلغاريا على تشكيل آلية تنسيق بحرية لمواجهة هجمات المسيّرات، وتعزيز الأمن والاستقرار في البحر الأسود.