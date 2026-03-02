رئيس الإمارات يبحث هاتفياً مع رئيسي أندونيسيا وتيمور الشرقية تطورات الأوضاع الإقليمية

أبو ظبي-سانا

بحث رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان اليوم الإثنين خلال اتصالين هاتفيين منفصلين مع كل من الرئيس الأندونيسي برابوو سوبيانتو، ورئيس جمهورية تيمور الشرقية خوزيه راموس هورتا، مستجدات الأوضاع الإقليمية الراهنة وتداعيات التصعيد العسكري الخطيرة على الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية “وام” أن المباحثات ركزت على ضرورة الوقف الفوري للأعمال العسكرية كافة، والعمل على معالجة القضايا الإقليمية العالقة عبر الحوار والوسائل الدبلوماسية، بما يضمن الحفاظ على السلم والأمن الإقليميين والدوليين.

من جانبهما، أعرب الرئيسان سوبيانتو وهورتا خلال الاتصالين عن استنكار بلديهما للاعتداءات الإيرانية التي استهدفت أراضي دولة الإمارات وعدداً من دول المنطقة، مؤكدين تضامن بلديهما مع الإمارات في كل ما تتخذه من إجراءات وتدابير لحماية سيادتها وصون أمنها وسلامة مواطنيها.

بدوره، أعرب الرئيس الإماراتي عن تقديره لمواقف البلدين الداعمة لدولة الإمارات، مشدداً على أهمية تعزيز العمل المشترك لمواجهة التحديات التي تهدد استقرار المنطقة.

وتواصل إيران شن هجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة على دول عربية عدة، ما أوقع ضحايا وألحق أضراراً مادية بالبنى التحتية، حيث يأتي ذلك في إطار التصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة بعد الهجمات العسكرية الأمريكية والإسرائيلية على إيران.