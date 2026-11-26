لندن-سانا

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية (UKMTO)، اليوم الخميس، تعرض ناقلة للإصابة بمقذوف مجهول أثناء عبورها مضيق هرمز قبالة السواحل العُمانية.

وأوضحت الهيئة، في بيان نشرته على منصة إكس، أنها تلقت بلاغاً بالحادث، الذي وقع على بُعد 18 ميلاً بحرياً شرقي مدينة خصب العُمانية، مؤكدةً سلامة جميع أفراد طاقم الناقلة، وعدم رصد أي آثار بيئية ناجمة عن الحادث حتى الآن.

ودعت الهيئة السفن العابرة في المنطقة إلى توخي أقصى درجات الحذر، والإبلاغ الفوري عن أي أنشطة مشبوهة، مشيرة إلى أن السلطات المختصة تواصل تحقيقاتها لكشف ملابسات الحادث.

وكانت الهيئة أعلنت، في وقت سابق اليوم، تلقيها بلاغاً عن وقوع انفجار بالقرب من ناقلة ‏نفط على بعد 50 ميلاً بحرياً غربي مدينة دبي في الإمارات العربية المتحدة.‏

وتشهد منطقة مضيق هرمز، والخليج العربي عموماً، تصاعداً في التوترات الأمنية على خلفية الحرب الأمريكية ‏الإسرائيلية- الإيرانية، الأمر الذي أثار مخاوف متزايدة بشأن سلامة الملاحة وإمدادات الطاقة العالمية عبر هذا الممر البحري ‏الحيوي.‏