الأونروا: المنخفض الجوي والأمطار الغزيرة يفاقمان مأساة النازحين في غزة

القدس المحتلة-سانا

أعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) أن الأوضاع الإنسانية لمئات آلاف النازحين في قطاع غزة شهدت تفاقماً خطيراً مع هطول الأمطار الغزيرة والمنخفض الجوي الذي ضرب المنطقة، حيث غرقت المخيمات والمناطق التي تفتقر إلى أبسط مقومات الحماية الأساسية.

وأوضحت الوكالة في منشور على منصة “إكس” أن المياه التي غمرت الشوارع وتسربت إلى خيام النازحين زادت من تردي الظروف المعيشية القاسية أصلاً، مشيرةً إلى أن البرد القارس والاكتظاظ وانعدام النظافة ترفع من خطر انتشار الأمراض والعدوى، وخصوصاً بين الأطفال.

وأكدت الأونروا أن هذه المعاناة المتفاقمة يمكن تفاديها عبر تدفق المساعدات الإنسانية دون عوائق، بما يشمل الإمدادات الطبية ومستلزمات المأوى المناسبة التي تتيح للعائلات مواجهة ظروف الشتاء القاسية بقدر من الأمان والكرامة.

وكانت الأونروا حذرت في وقت سابق من أن آلاف المهجرين قسراً في قطاع غزة يكافحون للعثور على مأوى آمن، حيث يعيش أكثر من 79 ألف فلسطيني في بيئة تعاني من النفايات، وخيام هشة قد تؤدي إلى انتشار واسع للأوبئة في ظل مواصلة سلطات الاحتلال منع إدخال مواد الإيواء الأساسية، ومنع بعثات إنسانية من إدخال الخيام والمواد الغذائية.

من جانبها، ذكرت فرق الإنقاذ الفلسطينية أن مخيمات المواصي في خان يونس غرقت بالكامل جراء المنخفض الجوي، فيما طالت الأضرار مناطق البصة والبركة في دير البلح، والسوق المركزي في النصيرات، إضافة إلى اليرموك والميناء في مدينة غزة.

وخلال الساعات الـ12 الماضية، نفذت الفرق 32 مهمة إنقاذ شملت التعامل مع غرق 17 خيمة، وإجلاء 14 مواطناً، فضلاً عن مهمة لشفط المياه، محذرةً من واقع إنساني بالغ الصعوبة مع وصول المنخفض الجوي إلى ذروته.