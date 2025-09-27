الأمم المتحدة: انهيار الخدمات الصحية والمأوى جنوب غزة يفاقم الأزمة الإنسانية

نيويورك-سانا

أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية “أوتشا” أن الخدمات الأساسية في جنوب قطاع غزة باتت مستنزفة بالكامل، مشيراً إلى عجز المنظمات الإنسانية عن تلبية الاحتياجات المتزايدة للسكان في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي.

وأوضح المكتب في بيان اليوم، أن الغارات الإسرائيلية التي استهدفت الخيام والمنازل في مدينة غزة أسفرت عن خسائر بشرية كبيرة، وتسببت في نزوح وتشريد أعداد ضخمة من المدنيين، وسط ظروف إنسانية متدهورة أجبرت آلاف الفلسطينيين على النوم في العراء والتجمع في أماكن مكتظة تفتقر لأدنى مقومات الحياة.

وأشار “أوتشا” إلى أن معظم المرافق الصحية في جنوب القطاع أغلقت أبوابها نتيجة القصف ونقص الموارد، ما ترك مئات الآلاف من السكان بلا أي رعاية طبية، في وقت تتفاقم فيه الأزمة الإنسانية بشكل غير مسبوق.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الـ722 على التوالي، شن غارات جوية وقصف مدفعي على مناطق متفرقة في قطاع غزة، ما أدى إلى سقوط عشرات الآلاف من الضحايا والجرحى، غالبيتهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى تدمير واسع للمباني السكنية واستهداف مباشر لطالبي المساعدات الإنسانية.

