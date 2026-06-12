مسؤول أمريكي: إسقاط مسيرتين إيرانيتين حاولتا استهداف سفن في مضيق هرمز

واشنطن-سانا
أعلن مسؤول أمريكي اليوم الجمعة أن القوات الأمريكية أسقطت طائرتين مسيرتين هجوميتين أطلقتا من إيران، في محاولة بدت وكأنها تستهدف سفناً تجارية عابرة في مضيق هرمز.
ونقلت وكالة رويترز عن المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته، قوله: “القوات الأمريكية أسقطت المسيرتين الإيرانيتين”، مشيراً إلى أن حركة الملاحة عبر مضيق هرمز لا تزال مستمرة بشكل طبيعي.
يشار إلى أن القيادة المركزية الأمريكية “سنتكوم”، أعلنت أمس الخميس، تحديد ممرات حركة بحرية وصفتها بـ “الآمنة”، لصالح السفن التجارية التي تعبر مضيق هرمز، موضحة أن هذه الممرات متاحة أمام جميع السفن التجارية، مستثنية تلك التي تنتهك العقوبات والحصار المفروض على إيران.