مسؤول أمريكي: إسقاط مسيرتين إيرانيتين حاولتا استهداف سفن في مضيق هرمز

strait of hormuz seo مسؤول أمريكي: إسقاط مسيرتين إيرانيتين حاولتا استهداف سفن في مضيق هرمز

واشنطن-سانا‏

أعلن مسؤول أمريكي اليوم الجمعة أن القوات الأمريكية أسقطت طائرتين مسيرتين ‏هجوميتين أطلقتا من إيران، في محاولة بدت وكأنها تستهدف سفناً تجارية عابرة في ‏مضيق هرمز.‏

ونقلت وكالة رويترز عن المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته، قوله: “القوات ‏الأمريكية أسقطت المسيرتين الإيرانيتين”، مشيراً إلى أن حركة الملاحة عبر مضيق ‏هرمز لا تزال مستمرة بشكل طبيعي.‏

يشار إلى أن القيادة المركزية الأمريكية “سنتكوم”، أعلنت أمس الخميس، تحديد ممرات ‏حركة بحرية وصفتها بـ “الآمنة”، لصالح السفن التجارية التي تعبر مضيق هرمز، ‏موضحة أن هذه الممرات متاحة أمام جميع السفن التجارية، مستثنية تلك التي تنتهك ‏العقوبات والحصار المفروض على إيران.‏

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