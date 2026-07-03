ليتوانيا تبدي رغبتها بالانضمام إلى منظومة الردع النووي الغربية

فيلنيوس-سانا

أعرب رئيس ليتوانيا غيتاناس ناوسيدا اليوم الجمعة عن سعي بلاده للانضمام إلى منظومة الردع النووي الغربية الموجهة ضد روسيا، مشيراً إلى اتخاذ إجراءات تمهد لإنهاء الحظر المفروض على نشر الأسلحة النووية في بلاده.



ونقلت وكالة فرانس برس عن ناوسيدا قوله في مؤتمر صحافي في برلين: “إن ليتوانيا بصدد اتخاذ خطوات لإلغاء الحظر الدستوري الحالي، ونود أن نكون جزءاً لا يتجزأ من منظومة الردع النووي هذه”، مبيناً أنه بادر مؤخراً إلى طرح تعديل دستوري لإزالة القيود المفروضة على احتمال نشر أسلحة نووية على أراضي بلاده.



وكان البرلمان الفنلندي قد أقر في حزيران الماضي رفع الحظر الكامل عن الأسلحة النووية، في خطوة لتعديل وضعية البلاد تماشياً مع سياسات حلف “الناتو” الذي انضمت إليه فنلندا عام 2023.