الرياض-سانا

أعلنت وزارة الطاقة السعودية، اليوم الخميس، مقتل عامل وإصابة آخرين من ‏جنسيات مختلفة، ووقوع أضرار مادية جراء تعرض مصفاة النفط في جازان جنوب ‏غرب المملكة لاستهداف بمقذوف جوي، ما أدى إلى اندلاع حريق وتوقف مؤقت ‏لبعض العمليات التشغيلية في المصفاة.‏

وقال مصدر مسؤول في الوزارة وفق بيان نشر على منصة “إكس”: “إن المعلومات ‏الأولية تشير إلى وفاة أحد العاملين من الجنسية النيبالية وإصابة عدد من العاملين ‏بإصابات متفاوتة”، مؤكداً تقديم الرعاية الطبية اللازمة للمصابين.‏

وأوضح المصدر أن فرق الطوارئ والفرق الفنية المختصة باشرت أعمالها فور وقوع ‏الاستهداف، وأن العمل جارٍ لاستكمال تقييم الأضرار والتحقق من سلامة المرافق، ‏بالتنسيق مع الجهات المختصة، مشيراً إلى أن الحريق الناجم عن الاستهداف تمت ‏السيطرة عليه.‏

وكان المتحدث باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن اللواء الركن تركي المالكي، ‏أعلن بوقت سابق اليوم، تعرض مصفاة جازان لهجوم من قبل ميليشيا الحوثي، محذراً ‏من أن استهداف المدنيين والمنشآت المدنية سيقابله رد عسكري حازم.‏