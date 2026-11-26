الرياض-سانا
أعلنت وزارة الطاقة السعودية، اليوم الخميس، مقتل عامل وإصابة آخرين من جنسيات مختلفة، ووقوع أضرار مادية جراء تعرض مصفاة النفط في جازان جنوب غرب المملكة لاستهداف بمقذوف جوي، ما أدى إلى اندلاع حريق وتوقف مؤقت لبعض العمليات التشغيلية في المصفاة.
وقال مصدر مسؤول في الوزارة وفق بيان نشر على منصة “إكس”: “إن المعلومات الأولية تشير إلى وفاة أحد العاملين من الجنسية النيبالية وإصابة عدد من العاملين بإصابات متفاوتة”، مؤكداً تقديم الرعاية الطبية اللازمة للمصابين.
وأوضح المصدر أن فرق الطوارئ والفرق الفنية المختصة باشرت أعمالها فور وقوع الاستهداف، وأن العمل جارٍ لاستكمال تقييم الأضرار والتحقق من سلامة المرافق، بالتنسيق مع الجهات المختصة، مشيراً إلى أن الحريق الناجم عن الاستهداف تمت السيطرة عليه.
وكان المتحدث باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن اللواء الركن تركي المالكي، أعلن بوقت سابق اليوم، تعرض مصفاة جازان لهجوم من قبل ميليشيا الحوثي، محذراً من أن استهداف المدنيين والمنشآت المدنية سيقابله رد عسكري حازم.