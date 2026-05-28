ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 72.819 قتيلاً

القدس المحتلة-سانا

أعلنت مصادر طبية في غزة، اليوم الخميس، ارتفاع حصيلة الهجمات الإسرائيلية على القطاع إلى 72.819 قتيلاً، و172.894 مصاباً، منذ بدء العدوان في السابع من تشرين الأول 2023.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” عن المصادر بأن مستشفيات قطاع غزة استقبلت خلال الساعات الـ48 الماضية 16 قتيلاً، و39 إصابة.

وأشارت الوكالة إلى أن إجمالي القتلى منذ وقف إطلاق النار في تشرين الأول الماضي قد ارتفع إلى 922 فيما ارتفعت الإصابات إلى 2.786 وجرى انتشال 781 جثماناً.

وأوضحت المصادر ذاتها، أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.