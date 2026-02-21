ترامب يتعهد بفرض تعرفة جمركية بنسبة 10 بالمئة على جميع الواردات إلى الولايات المتحدة

واشنطن-سانا

تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الجمعة، بفرض تعرفة جمركية بنسبة 10 بالمئة على جميع الواردات إلى الولايات المتحدة، بعد أن أبطلت المحكمة العليا الأمريكية في وقت سابق اليوم رسوم ترامب الدولية الشاملة التي فرضها سابقاً.

ونقلت وكالة فرانس برس عن ترامب قوله للصحفيين: “أشعر بخيبة شديدة من بعض أعضاء المحكمة، لعدم امتلاكهم الشجاعة لفعل ما هو صائب لبلدنا”، متهماً المحكمة بأنها تأثرت بـ “مصالح أجنبية”.

وأضاف ترامب: “من أجل حماية بلدنا، يمكن للرئيس في الواقع أن يفرض رسوماً جمركية أكثر مما كنت أفرضه في الماضي”، معتبراً أن قرار المحكمة جعله “أكثر قوة”، مشيراً إلى أنه سيستخدم آلية بديلة لفرض تعرفة موحدة جديدة بنسبة 10 بالمئة، بعد أن أمضى العام الماضي في فرض معدلات مختلفة لإقناع ومعاقبة الدول الأخرى.

وكانت المحكمة العليا الأمريكية أصدرت في وقت سابق اليوم الجمعة، حكماً يقضي بأن الرئيس ترامب تجاوز صلاحياته بفرضه مجموعة من الرسوم الجمركية التي تسببت باضطراب التجارة العالمية، ما دعاها لإصدار قرار بإبطال تلك الرسوم.