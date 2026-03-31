إصابة أربعة فلسطينيين باعتداء مستوطنين عليهم في الضفة الغربية

الضفة الغربية إصابة أربعة فلسطينيين باعتداء مستوطنين عليهم في الضفة الغربية

القدس المحتلة-سانا

أصيب أربعة فلسطينيين اليوم الثلاثاء، جراء اعتداء مستوطنين إسرائيليين عليهم، شرق طوباس بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، أن مجموعة من المستوطنين اعتدت على الفلسطينيين في بلدة صافح تياسير شرق طوباس، ما أدى إلى إصابة أربعة منهم بجروح نقلوا على أثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأشارت الوكالة إلى أن المستوطنين أحرقوا خلال اعتدائهم على البلدة جراراً زراعياً ومركبة وخياماً للفلسطينيين.

ويواصل الاحتلال ومستوطِنوه تنفيذ حملات اقتحام واعتقال وتخريب لممتلكات الفلسطينيين في بلدات ومدن الضفة الغربية، إلى جانب عمليات هدم واسعة للمنازل، بهدف تهجير السكان والاستيلاء على أراضيهم.

