عدن-سانا

أعلنت القوات المسلحة اليمنية، اليوم الخميس، تنفيذ 767 عملية استهداف خلال الساعات الماضية ضمن عملية “فجر اليمن”، أسفرت عن تحييد 117 من قيادات وعناصر ميليشيا الحوثي، وتدمير وإعطاب 87 آلية ووسيلة قتالية، مؤكدة إحباط محاولات تسلل نفذتها الميليشيا في عدة جبهات.

وقال الناطق الرسمي باسم القوات، العقيد الركن ماجد عبد الله النزيلي، في بيان نشره عبر منصة إكس: إن القوات المسلحة، مسنودة بالمقاومة الشعبية، تواصل تنفيذ مهامها ضمن عملية “فجر اليمن”، والتعامل مع تحركات ميليشيا الحوثي، وإحباط محاولات تسللها في مختلف الجبهات.

وأوضح النزيلي أن عمليات الاستهداف خلال الساعات الماضية توزعت على 30 غارة جوية، و665 عملية بمدفعية الميدان، و39 بالطيران المسيّر، و33 بالراجمات، واستهدفت مواقع الميليشيا وتجمعاتها وآلياتها ومخازن أسلحتها.

وأضاف أن القوات اليمنية تواصل عملياتها في جبهات شمال وغرب محافظة مأرب والجوف وتعز ولحج وشبوة وميدي في محافظة حجة، مشيراً إلى استمرار انتهاكات الميليشيا بحق المدنيين في تعز والأعيان المدنية في شبوة، والتي أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى وأضرار في الممتلكات.

واعتبر النزيلي استهداف الأحياء السكنية والمدارس جريمة إرهابية وانتهاكاً للقانون الدولي الإنساني، محمّلاً الميليشيا المسؤولية الكاملة عن ذلك، ومؤكداً استمرار عملية “فجر اليمن” حتى تحقيق أهدافها، مع الالتزام بحماية المدنيين والأعيان المدنية.

وكانت القوات المسلحة اليمنية أعلنت أمس الأربعاء مقتل وإصابة 109 من قيادات وعناصر ميليشيا الحوثي، وتدمير وإعطاب 76 آلية ووسيلة قتالية، خلال عمليات عسكرية ضمن عملية “فجر اليمن”.