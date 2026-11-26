أنقرة-سانا

بحث القائم بأعمال السفارة السورية في أنقرة فادي القاسم، اليوم الخميس، مع رئيس إدارة الهجرة التركية محمد سلامي يازجي، سبل تعزيز التنسيق والتعاون بين الجانبين لمعالجة القضايا المتعلقة بأوضاع السوريين المقيمين في تركيا، وتيسير شؤونهم اليومية.

وذكرت السفارة السورية في أنقرة، في منشور عبر منصة إكس، أن اللقاء، الذي عُقد في مقر رئاسة إدارة الهجرة التركية، تناول احتياجات المواطنين السوريين المقيمين في تركيا، والآليات الكفيلة بتعزيز التنسيق المشترك ووضع الحلول والإجراءات اللازمة لتذليل العقبات التي تواجههم، وتسهيل معاملاتهم وشؤونهم في مختلف الولايات التركية.

وكان القاسم بحث، خلال لقائه وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في الثاني من تشرين الأول الماضي، العلاقات السورية التركية وسبل تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات.