مقتل ثلاثة أشخاص بينهم طفل سوري بغارة إسرائيلية على الشويفات بلبنان

بيروت-سانا

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن مقتل امرأة وطفلين، أحدهما سوري، جراء غارة إسرائيلية مساء اليوم الخميس على بلدة الشويفات بمحافظة جبل لبنان.

وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام نقلاً عن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة اللبنانية، أن الحصيلة النهائية للغارة الإسرائيلية بلغت ثلاثة قتلى هم سيدة وطفلتها الرضيعة، وطفل سوري الجنسية، إضافة إلى إصابة 15 بجروح من بينهم 3 أطفال و5 سيدات.

وكان مركز عمليات طوارئ الصحة قد نشر في وقت سابق اليوم الحصيلة اليومية لضحايا العدوان الإسرائيلي المستمر على لبنان من الثاني من آذار الماضي، والتي بلغت 13351، بينهم 3324 قتيلاً، و10027 جريحاً.

