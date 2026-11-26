برلين-سانا
حذّر المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي جاريد كوشنر، اليوم الخميس، من مخاطر تصعيد النزاع في أوكرانيا، معتبراً أنه حرب بالوكالة تموّل فيها الدول الأوروبية كييف وتزودها بالأسلحة في مواجهة روسيا.
ونقلت وكالة فرانس برس عن كوشنر، قوله في في مقابلة مع بودكاست “إم دي ميتس” الألماني، إن أي سوء تقدير، ولو كان محدوداً، قد يؤدي إلى تصعيد كبير للنزاع.
وأشار إلى أن قضية الأراضي في شرق أوكرانيا التي تطالب بها روسيا لا تزال تشكل عقبة رئيسية أمام التوصل إلى تسوية، موضحاً أن المفاوضات التي أجراها مع ستيف ويتكوف والمسؤولين الروس لم تحقق تقدماً في هذا الملف.
واتهم كوشنر الدول الأوروبية بازدواجية المعايير، مشيراً إلى أنها أنفقت أكثر من 250 مليار دولار على شراء الوقود الأحفوري من روسيا خلال النزاع، مع استمرارها في تقديم الدعم المالي والعسكري لأوكرانيا.
ويشارك كوشنر حالياً إلى جانب المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف في جهود إدارة ترامب للتوصل إلى تسوية للحرب الروسية الأوكرانية، عبر إجراء محادثات مع موسكو وكييف وبحث الخلافات المتعلقة بالأراضي والضمانات الأمنية وترتيبات ما بعد الحرب.