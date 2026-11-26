برلين-سانا‏

حذّر المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي جاريد كوشنر، اليوم الخميس، من مخاطر تصعيد النزاع في أوكرانيا، معتبراً أنه ‏حرب بالوكالة تموّل فيها الدول الأوروبية كييف وتزودها بالأسلحة في مواجهة روسيا.‏

ونقلت وكالة فرانس برس عن كوشنر، قوله في في مقابلة مع بودكاست “إم دي ميتس” الألماني، إن أي سوء تقدير، ولو كان ‏محدوداً، قد يؤدي إلى تصعيد كبير للنزاع.‏

وأشار إلى أن قضية الأراضي في شرق أوكرانيا التي تطالب بها روسيا لا تزال تشكل عقبة رئيسية أمام التوصل إلى ‏تسوية، موضحاً أن المفاوضات التي أجراها مع ستيف ويتكوف والمسؤولين الروس لم تحقق تقدماً في هذا الملف.‏

واتهم كوشنر الدول الأوروبية بازدواجية المعايير، مشيراً إلى أنها أنفقت أكثر من 250 مليار دولار على شراء الوقود ‏الأحفوري من روسيا خلال النزاع، مع استمرارها في تقديم الدعم المالي والعسكري لأوكرانيا.‏

ويشارك كوشنر حالياً إلى جانب المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف في جهود إدارة ترامب للتوصل إلى تسوية للحرب ‏الروسية الأوكرانية، عبر إجراء محادثات مع موسكو وكييف وبحث الخلافات المتعلقة بالأراضي والضمانات الأمنية ‏وترتيبات ما بعد الحرب.‏