مقتل طيارين وإصابة 41 إثر اصطدام طائرة ركاب بعربة إطفاء في نيويورك

نيويورك-سانا

قتل طيار ومساعده، وأصيب 41 شخصاً آخرين، بعضهم إصاباتهم بالغة، اليوم الإثنين، إثر اصطدام طائرة ركاب بعربة إطفاء في مطار” لاغوارديا” في مدينة نيويورك الأمريكية.

وأوضحت رئيسة سلطات مطارات نيويورك كاثرين غارسيا، خلال مؤتمر صحفي، أن “طائرة تابعة لشركة “إير كندا إكسبرس” اصطدمت بمركبة إنقاذ وإطفاء تابعة للمطار أثناء هبوطها في رحلة قادمة من مونتريال إلى نيويورك”.

وأكدت أنّ “الطيار ومساعده قتلا في الحادثة”، مضيفةً: إنّ “41 شخصاً آخرين أصيبوا، وجرى نقلهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج، جراح بعضهم خطيرة”.

وذكر موقع “فلايت رادار 24″، في منشور على منصة إكس، أن قسم الإطفاء في مدينة نيويورك استجاب لحادثة تصادم أُبلغ عنها بين طائرة من طراز “سي آر جي-900” كانت تتحرك على المدرج رقم 4 بمطار لاغوارديا عندما اصطدمت بمركبة الإطفاء التي مرت في المكان، وإثر ذلك أصدرت إدارة الطيران الفيدرالية أمراً بإيقاف الرحلات في المطار.

وأظهرت صور على شبكات التواصل الاجتماعي الطائرة على مدرج المطار محاطة بمركبات طوارئ، وقد تعرضت مقدمتها وقمرة القيادة فيها لأضرار جسيمة، فيما باشرت السلطات الأمريكية بإجراء تحقيق شامل في الحادثة.