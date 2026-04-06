قطر والنرويج تبحثان تطورات التصعيد العسكري في المنطقة

الدوحة-سانا

بحث وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في اتصال هاتفي اليوم الإثنين، مع رئيس وزراء النرويج يوناس غار ستوره، تطورات التصعيد العسكري في المنطقة وتداعياته الخطيرة على الأمن والاستقرار إقليمياً ودولياً.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية “قنا”، أن بن عبد الرحمن أكد خلال الاتصال، على ضرورة وقف الاعتداءات الإيرانية غير المبررة على قطر ودول المنطقة، محذراً من مغبة الاستهداف غير المسؤول للبنية التحتية الحيوية، وخاصة المرتبطة بالمياه والغذاء ومنشآت الطاقة.

كما شدد على ضرورة تعزيز التنسيق وتكثيف الجهود المشتركة، والعودة إلى طاولة الحوار، وتغليب لغة العقل والحكمة لاحتواء الأزمة، بما يضمن أمن الطاقة العالمي وحرية الملاحة وسلامة البيئة ويحفظ استقرار المنطقة.

وكان وزير الخارجية القطري، بحث خلال اتصال هاتفي الخميس الماضي، مع نظيره الألماني يوهان فاديفول، تداعيات التصعيد العسكري في المنطقة، وسبل حل الخلافات بالوسائل السلمية.