بكين-سانا
لقي 11 شخصاً حتفهم ولا يزال شخص آخر في عداد المفقودين جراء العواصف والرياح الشديدة التي ضربت الجزء الشرقي من مقاطعة هوبي وسط الصين.
ونقلت وكالة الأنباء الصينية “شينخوا” عن مديرية إدارة الطوارئ في المقاطعة قولها اليوم الثلاثاء: إنّ عواصف رعدية وأعاصير شديدة ضربت مساء أمس مدن هوانغشي وهوانغقانغ وأتشو وشياننينغ، ما تسبب بمصرع 11 شخصاً وفقدان شخص.
وقالت السلطات المحلية: إن الطقس القاسي أسفر عن انهيار 22 مسكناً وألحق أضراراً بـ 4855 مسكناً آخر في المنطقة، وأصاب العشرات من السكان المحليين، وأطلقت المقاطعة عمليات إنقاذ وإغاثة شاملة، مع مواصلة جهود الوقاية من الكوارث الثانوية.
وكانت السلطات الصينية أجلت الشهر الماضي نحو 40 ألف شخص، جراء الأمطار الغزيرة التي شهدتها مقاطعة قوانغدونغ جنوب الصين.
مصرع 11 شخصاً جراء العواصف الرعدية في مقاطعة هوبي وسط الصين
بكين-سانا