مصرع 11 شخصاً جراء العواصف الرعدية في مقاطعة هوبي وسط الصين

‏ ‏بكين-سانا‏

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لقي 11 شخصاً حتفهم ولا يزال شخص آخر في عداد المفقودين جراء ‏العواصف والرياح الشديدة التي ضربت الجزء الشرقي من مقاطعة هوبي ‏وسط الصين.‏

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ونقلت وكالة الأنباء الصينية “شينخوا” عن مديرية إدارة الطوارئ في ‏المقاطعة قولها اليوم الثلاثاء: إنّ عواصف رعدية وأعاصير شديدة ضربت ‏مساء أمس مدن هوانغشي وهوانغقانغ وأتشو وشياننينغ، ما تسبب بمصرع ‌‏11 شخصاً وفقدان شخص.‏

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وقالت السلطات المحلية: إن الطقس القاسي أسفر عن انهيار 22 مسكناً وألحق ‏أضراراً بـ 4855 مسكناً آخر في المنطقة، وأصاب العشرات من السكان ‏المحليين، وأطلقت المقاطعة عمليات إنقاذ وإغاثة شاملة، مع مواصلة جهود ‏الوقاية من الكوارث الثانوية.‏

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وكانت السلطات الصينية أجلت الشهر الماضي نحو 40 ألف شخص، جراء ‏الأمطار الغزيرة التي شهدتها مقاطعة قوانغدونغ جنوب الصين.‏