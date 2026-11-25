واشنطن-سانا‏

كشفت صحيفة “فايننشال تايمز”، البريطانية اليوم الأربعاء، ‏أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جمّدت “بهدوء” ‏مقترحات لاستخدام الصفقات التجارية حافزاً لإقناع روسيا ‏بإنهاء الحرب في أوكرانيا، بعد إبداء موسكو اهتماماً محدوداً ‏بالمشاريع المقترحة في قطاعات الطاقة والطيران.‏

ونقلت الصحيفة عن خمسة مسؤولين مطّلعين على التحول في ‏النهج الأمريكي قولهم: إن مبعوثي ترامب، ستيف ويتكوف ‏وجاريد كوشنر، أبلغا مسؤولين أوروبيين بأن الشراكات ‏التجارية لم تعد تشكّل محوراً أساسياً في العرض الأمريكي ‏المقدّم إلى موسكو.‏

وبحسب الصحيفة، طرح كوشنر، الذي يقود جهود الوساطة ‏للتوصل إلى هدنة بين موسكو وكييف، أفكاراً تتعلق ‏باستثمارات أمريكية محتملة في مشاريع النفط الروسية وإنتاج ‏التيتانيوم، إلى جانب إعادة فتح المجال الجوي الروسي أمام ‏شركات الطيران الأمريكية.‏

كما شملت المقترحات مناقشات جرت في تشرين الأول ‏الماضي بشأن إشراك مستثمر أمريكي في خطوط أنابيب ‌‏”نورد ستريم”، التي كانت تنقل الغاز الروسي إلى ألمانيا قبل ‏اندلاع الحرب في أوكرانيا.‏

وأشارت “فايننشال تايمز” إلى أن المسؤولين الروس أبدوا في ‏البداية استجابة إيجابية للمقترحات الأمريكية، قبل أن يتراجع ‏اهتمامهم بها، في ظل تمسك موسكو بمطالب تتعلق بتنازل ‏أوكرانيا عن أراضٍ وتقديم تنازلات أخرى ترفضها كييف.‏

ونقلت الصحيفة عن أحد المسؤولين قوله: “لقد اتضح تماماً ‏أن الروس ليسوا مهتمين بهذا النوع من الصفقات”.‏

وكانت الإدارة الامريكية أصدرت في تشرين الأول الماضي ‏ترخيصاً مؤقتاً يسمح بإجراء معاملات مرتبطة بالديزل ‏الروسي، بعد إعلان الرئيس دونالد ترامب أن موسكو وافقت ‏على زيادة إمدادات الديزل إلى الأسواق العالمية بهدف ‏المساهمة في خفض أسعار الوقود.‏

وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار الجهود الدبلوماسية ‏التي تقودها إدارة ترامب، عبر مبعوثيها ويتكوف وكوشنر، ‏للتوصل إلى تسوية تنهي الحرب الروسية الأوكرانية المندلعة ‏منذ شباط 2022، وسط خلافات بشأن شروط الاتفاق؛ إذ ‏تتمسك موسكو بمطالب تتعلق بالأراضي الأوكرانية ومستقبل ‏الوضع العسكري لكييف، فيما ترفض الأخيرة التنازل عن ‏أراضيها وتطالب بضمانات أمنية غربية تحول دون تجدد ‏الحرب.‏