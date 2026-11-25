واشنطن-سانا
كشفت صحيفة “فايننشال تايمز”، البريطانية اليوم الأربعاء، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جمّدت “بهدوء” مقترحات لاستخدام الصفقات التجارية حافزاً لإقناع روسيا بإنهاء الحرب في أوكرانيا، بعد إبداء موسكو اهتماماً محدوداً بالمشاريع المقترحة في قطاعات الطاقة والطيران.
ونقلت الصحيفة عن خمسة مسؤولين مطّلعين على التحول في النهج الأمريكي قولهم: إن مبعوثي ترامب، ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، أبلغا مسؤولين أوروبيين بأن الشراكات التجارية لم تعد تشكّل محوراً أساسياً في العرض الأمريكي المقدّم إلى موسكو.
وبحسب الصحيفة، طرح كوشنر، الذي يقود جهود الوساطة للتوصل إلى هدنة بين موسكو وكييف، أفكاراً تتعلق باستثمارات أمريكية محتملة في مشاريع النفط الروسية وإنتاج التيتانيوم، إلى جانب إعادة فتح المجال الجوي الروسي أمام شركات الطيران الأمريكية.
كما شملت المقترحات مناقشات جرت في تشرين الأول الماضي بشأن إشراك مستثمر أمريكي في خطوط أنابيب ”نورد ستريم”، التي كانت تنقل الغاز الروسي إلى ألمانيا قبل اندلاع الحرب في أوكرانيا.
وأشارت “فايننشال تايمز” إلى أن المسؤولين الروس أبدوا في البداية استجابة إيجابية للمقترحات الأمريكية، قبل أن يتراجع اهتمامهم بها، في ظل تمسك موسكو بمطالب تتعلق بتنازل أوكرانيا عن أراضٍ وتقديم تنازلات أخرى ترفضها كييف.
ونقلت الصحيفة عن أحد المسؤولين قوله: “لقد اتضح تماماً أن الروس ليسوا مهتمين بهذا النوع من الصفقات”.
وكانت الإدارة الامريكية أصدرت في تشرين الأول الماضي ترخيصاً مؤقتاً يسمح بإجراء معاملات مرتبطة بالديزل الروسي، بعد إعلان الرئيس دونالد ترامب أن موسكو وافقت على زيادة إمدادات الديزل إلى الأسواق العالمية بهدف المساهمة في خفض أسعار الوقود.
وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار الجهود الدبلوماسية التي تقودها إدارة ترامب، عبر مبعوثيها ويتكوف وكوشنر، للتوصل إلى تسوية تنهي الحرب الروسية الأوكرانية المندلعة منذ شباط 2022، وسط خلافات بشأن شروط الاتفاق؛ إذ تتمسك موسكو بمطالب تتعلق بالأراضي الأوكرانية ومستقبل الوضع العسكري لكييف، فيما ترفض الأخيرة التنازل عن أراضيها وتطالب بضمانات أمنية غربية تحول دون تجدد الحرب.