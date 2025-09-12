قصف إسرائيلي جوي ومدفعي يستهدف غزة منذ الفجر… وعشرات الضحايا حتى الآن

القدس المحتلة-سانا

ارتقى 25 فلسطينياً، وأصيب العشرات، جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي مناطق متفرقة في قطاع غزة منذ فجر اليوم.

وذكرت وكالة وفا الفلسطينية أن طيران الاحتلال ومدفعيته قصفوا مدينتي دير البلح وجباليا وحي الشيخ رضوان وسط وشمال قطاع غزة، ومخيم الشاطئ غربه، كما استهدفوا منتظري المساعدات في مدينة خان يونس جنوب القطاع، ما أسفر عن ارتقاء 25 فلسطينياً، وإصابة العشرات.

وأسفر العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول 2023 عن ارتقاء أكثر من 64 ألف فلسطيني، وإصابة ما يزيد على 163 ألفاً.