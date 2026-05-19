تايلاند تقلص مدة الإقامة بلا تأشيرة للحد من الجرائم المرتبطة بالأجانب

أعلنت تايلاند تقليص مدة الإقامة من دون تأشيرة للمسافرين من أكثر من 90 دولة، في إطار حملة تستهدف الحد من الجرائم العابرة للحدود والحد من استغلال نظام التأشيرات.



ونقلت وكالة فرانس برس عن وزير السياحة التايلاندي سوراساك فانشاروينوراكول قوله: إن مجلس الوزراء أقر التعديلات الجديدة، موضحاً أن مدة الإقامة ستُحدد وفق كل دولة، بحيث يحصل معظم الزوار على إقامة تصل إلى 30 يوماً، فيما قد تُخفض إلى 15 يوماً لبعض الجنسيات.



وأكدت الحكومة أن القرار يأتي بعد تسجيل حالات استغلال لنظام التأشيرات من قبل بعض الأجانب في ارتكاب جرائم، عقب تنفيذ السلطات اعتقالات مرتبطة بقضايا مخدرات والاتجار بالجنس وتشغيل منشآت تجارية بصورة غير قانونية.



وأوضحت أن السياح سيتمكنون من تمديد إقامتهم مرة واحدة عبر مكاتب الهجرة، على أن يخضع ذلك لتقدير الجهات المختصة.



وتسمح تايلاند حالياً لمواطني أكثر من 90 دولة، بينها دول فضاء شنغن الأوروبية والولايات المتحدة، بالإقامة لمدة تصل إلى 60 يوماً من دون تأشيرة، بعد تمديد المدة في تموز 2024 لدعم قطاع السياحة.



ويُعد قطاع السياحة ركيزة أساسية في الاقتصاد التايلاندي، إذ يشكل أكثر من 10 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، فيما تتوقع الحكومة استقبال نحو 33.5 مليون سائح أجنبي خلال العام الجاري.