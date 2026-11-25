واشنطن-سانا

طوّر باحثون أمريكيون تصميماً جديداً لهياكل السيارات يستخدم رغوة معدنية خفيفة الوزن، تتمتع بقدرة على امتصاص طاقة الاصطدام والحد من مخاطر الإصابات، ما قد يفتح المجال أمام تحسين حماية الركاب دون زيادة وزن المركبات.

وذكر موقع «ساي تك ديلي» الأمريكي المتخصص في أخبار العلوم والتكنولوجيا، أمس الأربعاء، أن الدراسة أجراها باحثون من جامعة ولاية كارولاينا الشمالية، وأظهرت نتائجها أن استخدام مادة تُعرف باسم «الرغوة المعدنية المركبة» في القضبان الأمامية للسيارة، التي تمتص قوى التصادم، يمكن أن يحد من شدة الصدمات ويقلل مخاطر إصابات الرأس مقارنة بالتصميمات التقليدية.

وتتكون المادة الجديدة من كرات معدنية مجوفة مدمجة داخل هيكل معدني، ما يمنحها خفة الوزن والقدرة على امتصاص طاقة الاصطدام، وأظهرت المحاكاة الحاسوبية، التي اختبرت التصادم بسرعة تقارب 89 كيلومتراً في الساعة، انخفاض خطر إصابات الرأس بنسبة تصل إلى 83 بالمئة، ومعدل التباطؤ بنسبة تصل إلى 84 بالمئة، مقارنة بأحد التصميمات التقليدية.

وأشار الباحثون إلى أن تطبيقات هذه المادة قد لا تقتصر على هياكل السيارات، إذ يمكن أن تسهم مستقبلاً في حماية بطاريات السيارات الكهربائية من أضرار الصدمات، والحد من المخاطر المرتبطة بالحرائق.

وتكتسب هذه النتائج أهمية في ظل التوجه نحو تطوير مواد تجمع بين خفة الوزن والمتانة والقدرة على امتصاص الصدمات، بما يعزز معايير السلامة في صناعة السيارات، ولا سيما مع التوسع في إنتاج المركبات الكهربائية.