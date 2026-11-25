عدن-المنامة-سانا‏

أدان اليمن والبحرين اعتداءات ميليشيا الحوثي التي ‏استهدفت مركزاً مالياً في العاصمة السعودية الرياض، ‏مؤكدين تضامنهما مع المملكة ودعمهما الإجراءات التي ‏تتخذها لحماية أمنها وسيادتها واستقرارها.‏

وقالت وزارة الخارجية اليمنية، في بيان نشرته اليوم الأربعاء ‏على منصة “إكس”: إن اعتداءات ميليشيا الحوثي على أحد ‏أبراج المركز المالي في الرياض تشكل انتهاكاً صارخاً لسيادة ‏المملكة العربية السعودية، وخرقاً فاضحاً للقانون الدولي ‏والقانون الدولي الإنساني.‏

وأكدت الوزارة تضامن اليمن الكامل مع السعودية، ودعمها ‏جميع الإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها وسيادتها ‏واستقرارها، مشددة على ضرورة اتخاذ موقف دولي حازم ‏لوقف اعتداءات ميليشيا الحوثي المتكررة على المدنيين ‏والمنشآت المدنية ومحاسبة المسؤولين عنها.‏

كما أدانت وزارة الخارجية البحرينية اعتداءات ميليشيا ‏الحوثي على مركز الملك عبد الله المالي بالرياض، مشيرة إلى ‏أن المركز تعرض للاستهداف للمرة الثانية خلال أقل من ‏أسبوع.‏

وقالت الوزارة، في بيان نشرته على منصة “إكس” أمس ‏الثلاثاء: إن اعتداءات ميليشيا الحوثي على المنشآت المدنية ‏والاقتصادية تمثل انتهاكاً لسيادة السعودية والقانون الدولي، ‏وتهديداً لحياة المدنيين والأمن والاستقرار الإقليميين.‏

وأكدت تضامن البحرين الكامل مع المملكة ودعمها ‏الإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها وسيادتها، مشددة على أن ‏أمن السعودية جزء لا يتجزأ من أمن البحرين ودول مجلس ‏التعاون الخليجي، وداعية مجلس الأمن إلى اتخاذ إجراءات ‏حازمة لوقف الاعتداءات ومحاسبة المسؤولين ‏عنها وداعميهم.‏

وكان الدفاع المدني السعودي أعلن أمس الثلاثاء إصابة 11 ‏شخصاً جراء اعتداءات ميليشيا الحوثي التي استهدفت أحد ‏أبراج مركز الملك عبد الله المالي في الرياض.‏