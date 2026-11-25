عدن-المنامة-سانا
أدان اليمن والبحرين اعتداءات ميليشيا الحوثي التي استهدفت مركزاً مالياً في العاصمة السعودية الرياض، مؤكدين تضامنهما مع المملكة ودعمهما الإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها وسيادتها واستقرارها.
وقالت وزارة الخارجية اليمنية، في بيان نشرته اليوم الأربعاء على منصة “إكس”: إن اعتداءات ميليشيا الحوثي على أحد أبراج المركز المالي في الرياض تشكل انتهاكاً صارخاً لسيادة المملكة العربية السعودية، وخرقاً فاضحاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وأكدت الوزارة تضامن اليمن الكامل مع السعودية، ودعمها جميع الإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها وسيادتها واستقرارها، مشددة على ضرورة اتخاذ موقف دولي حازم لوقف اعتداءات ميليشيا الحوثي المتكررة على المدنيين والمنشآت المدنية ومحاسبة المسؤولين عنها.
كما أدانت وزارة الخارجية البحرينية اعتداءات ميليشيا الحوثي على مركز الملك عبد الله المالي بالرياض، مشيرة إلى أن المركز تعرض للاستهداف للمرة الثانية خلال أقل من أسبوع.
وقالت الوزارة، في بيان نشرته على منصة “إكس” أمس الثلاثاء: إن اعتداءات ميليشيا الحوثي على المنشآت المدنية والاقتصادية تمثل انتهاكاً لسيادة السعودية والقانون الدولي، وتهديداً لحياة المدنيين والأمن والاستقرار الإقليميين.
وأكدت تضامن البحرين الكامل مع المملكة ودعمها الإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها وسيادتها، مشددة على أن أمن السعودية جزء لا يتجزأ من أمن البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي، وداعية مجلس الأمن إلى اتخاذ إجراءات حازمة لوقف الاعتداءات ومحاسبة المسؤولين عنها وداعميهم.
وكان الدفاع المدني السعودي أعلن أمس الثلاثاء إصابة 11 شخصاً جراء اعتداءات ميليشيا الحوثي التي استهدفت أحد أبراج مركز الملك عبد الله المالي في الرياض.