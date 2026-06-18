واشنطن تفرض عقوبات على مسؤولين وشركات في لبنان لدعمهم ميليشيا حزب الله

واشنطن-سانا

أعلنت الحكومة الأمريكية، اليوم الخميس، فرض عقوبات جديدة استهدفت عدداً من المسؤولين اللبنانيين المتحالفين مع ميليشيا حزب الله، بالإضافة إلى أعضاء في مجموعة شركات تابعة لرجل الأعمال علاء حسن حمية الخاضعة للعقوبات، وذلك لعرقلتهم عملية السلام في لبنان، وتأخيرهم نزع سلاح الميليشيا اللبنانية.

ونقلت “رويترز” عن وزارة الخزانة الأمريكية قولها في بيان: “إن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (أوفاك) سيدرج أفراداً آخرين في كل من لبنان وسوريا والعراق وسلطنة عُمان على قوائم العقوبات”.

وأشار البيان إلى أن المستهدفين متهمون بـ “إدارة شركات وهمية وجمع أموال لصالح ميليشيا حزب الله”، ما يسهم في عرقلة الجهود السياسية وتأخير نزع السلاح في لبنان”.

وتقضي هذه العقوبات بتجميد جميع الأصول والممتلكات العائدة للأشخاص والكيانات المدرجة داخل الولايات المتحدة، كما تحظر على المواطنين والشركات الأمريكية إجراء أي تعاملات مالية أو تجارية معهم.

يُذكر أن الولايات المتحدة تفرض حظراً شاملاً على شبكات مليشيا حزب الله المالية والسياسية، وتعتمد في ملاحقته على تصنيفين رئيسيين، الأول كمنظمة إرهابية أجنبية (FTO) منذ تشرين الأول 1997 بموجب قانون الهجرة والجنسية، والثاني كمنظمة إرهابية عالمية محددة (SDGT) بموجب الأمر التنفيذي الفيدرالي 13224 الصادر في أيلول 2001.