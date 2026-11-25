واشنطن-سانا

يشعر بعض الأشخاص بالنعاس والخمول بعد تناول الطعام، وهي حالة تُعرف باسم «النعاس التالي للوجبات»، وترتبط بمجموعة من العوامل الفسيولوجية والغذائية، من بينها حجم الوجبة ومكوناتها والتغيرات التي تطرأ على مستويات السكر في الدم، وفق تفسيرات علمية حديثة.

وذكر موقع «ستيلو» التابع لشركة «ديكسكوم» الأمريكية المتخصصة في تقنيات مراقبة الغلوكوز، في مقال نشره في 19 تشرين الثاني الجاري، أن الشعور بالتعب بعد تناول الطعام لا يرتبط بسبب واحد، بل ينتج عن تفاعل عدة عوامل في الجسم، تشمل عمليات الهضم والتغيرات الهرمونية والإيقاع البيولوجي الطبيعي.

وأوضح الموقع أن تناول وجبات كبيرة أو غنية بالكربوهيدرات قد يؤدي إلى تغيرات في مستويات الغلوكوز والأنسولين، فيما تسهم الإشارات الكيميائية الصادرة عن الجهاز الهضمي في التأثير على نشاط الدماغ والشعور باليقظة والنعاس.

وأشار إلى أن الساعة البيولوجية للجسم تؤدي دوراً في هذه الحالة أيضاً، إذ تنخفض مستويات اليقظة بصورة طبيعية خلال فترة ما بعد الظهر، ما قد يزيد الشعور بالنعاس، ولا سيما بعد تناول وجبة دسمة.

وتختلف شدة النعاس من شخص إلى آخر تبعاً لطبيعة الوجبات ونمط الحياة والحالة الصحية، ويمكن أن يساعد تناول وجبات متوازنة ومعتدلة الكميات، وشرب الماء وممارسة المشي الخفيف بعد الطعام، في الحد من الشعور بالخمول.

يذكر أن التفسيرات الواردة في المقال استندت إلى أبحاث علمية متعددة، من بينها دراسة أجراها باحثون من جامعة سيدني الأسترالية بحثت تأثير الوجبات مرتفعة المؤشر السكري في مستويات الحمض الأميني التريبتوفان في الدم، ومراجعة علمية نشرتها جامعة غوِلف الكندية عام 2025 حول تأثير العناصر الغذائية في النظام السيروتونيني المرتبط بتنظيم النوم.

كما استشهد الموقع بدراسة أجراها باحثون من مايو كلينك وجامعة شمال أريزونا عام 2024 أظهرت انخفاض النعاس بعد الطعام عقب اتباع نظام غذائي نباتي كامل لمدة 21 يوماً، إضافة إلى بحث شمل نحو 4600 مراهق وشاب في الهند، ووجد أن إجراء الاختبارات خلال ساعة من تناول الطعام يرتبط بتراجع الأداء في عدد من الاختبارات المعرفية.