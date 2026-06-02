نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات في سجون الاحتلال إلى 89 وسط تصاعد الانتهاكات

القدس المحتلة-سانا

أعلن نادي الأسير الفلسطيني اليوم الثلاثاء، أن عدد الأسيرات في سجون الاحتلال الإسرائيلي ارتفع مجدداً إلى 89 أسيرة، عقب اعتقال أربع فتيات فجر اليوم، في إطار ما وصفه بحملات اعتقال ممنهجة تستهدف النساء.

ونقلت وكالة وفا الفلسطينية عن النادي قوله في بيان له: إن من بين الأسيرات ثلاث طفلات، وثلاث أسيرات حوامل، و19 معتقلة إدارية، إضافة إلى أسيرتين مصابتين بمرض السرطان، مشيراً إلى أن غالبية المعتقلات محتجزات في سجن “الدامون”، بينما يتوزع الباقي على مراكز تحقيق وتوقيف مختلفة.

وذكر البيان أن الأسيرات يعانين ظروف اعتقال قاسية، تشمل التجويع، والعزل، والاعتداءات، والتفتيش المهين، إضافة إلى الاكتظاظ الشديد داخل الزنازين، الأمر الذي يضطر بعضهن إلى النوم على الأرض.

وأشار إلى تصاعد وتيرة الانتهاكات داخل السجون، بما في ذلك سياسات التنكيل الممنهجة، إلى جانب استمرار الاعتقال الإداري بذريعة “ملفات سرية”، أو على خلفية ما يُوصف بـ “التحريض”، لافتاً إلى تسجيل أكثر من 760 حالة اعتقال لنساء منذ بدء التصعيد.

كما حذّر من تفاقم الأوضاع الصحية بين الأسيرات، وخصوصاً المصابات بأمراض مزمنة مثل السرطان، في ظل ما وصفه بحرمانهن من العلاج، وسياسات التجويع وانتشار الأمراض داخل السجون.

وأكد نادي الأسير أن هذه الممارسات تشكل جزءاً من منظومة تعذيب منظمة تستهدف الأسرى والأسيرات، مطالباً بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلات، ولا سيما الأطفال والحوامل والمريضات، ووقف الانتهاكات بحقهن.

يشار إلى أن نادي الأسير الفلسطيني كشف في بيان له الشهر الماضي، أن ‏سلطات الاحتلال اعتقلت منذ بدء حرب الإبادة على غزة في تشرين ‏الأول عام 2023 حوالي 23 ألف فلسطيني من الضفة الغربية، ‏بينهم نساء وأطفال وجرحى وأسرى محررون، وهي إحصائية لا ‏تشمل آلاف حالات الاعتقال من قطاع غزة، في ظل استمرار ‏الاحتلال بتنفيذ جريمة الإخفاء القسري بحق المئات من معتقلي ‏القطاع، ورفضه الكشف عن مصيرهم أو أماكن احتجازهم ‏وظروفهم ‏الصحية والإنسانية.‏