واشنطن-سانا‏

‎ ‎

كشفت وكالة أسوشيتد برس الأمريكية، أن نظاماً إلكترونياً غير مخصص للتعامل مع المعلومات السرية تابعاً لوكالة ‏الاستخبارات المركزية الأمريكية‎ (CIA) ‎تعرض لاختراق إلكتروني‎.‎

‎ ‎

ونقلت الوكالة عن المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن الاختراق لم يؤثر على أي معلومات سرية مصنفة، ‏مشيراً إلى أن المشكلة تمت معالجتها، دون الكشف عن طبيعة البيانات التي ربما تعرضت للاختراق أو الجهة المسؤولة ‏عنه‎.‎

‎ ‎

وأوضحت الوكالة أن النظام المستهدف يُستخدم في جمع وتحليل المعلومات الاستخباراتية من المصادر المفتوحة، والتي ‏تشمل البيانات المتاحة عبر الإنترنت وصور الأقمار الصناعية التجارية والمعلومات المقدمة من شركات خاصة‎.‎

‎ ‎

وأضافت أن هذا النوع من المعلومات، رغم أن معظمها متاح للعامة أو شبه متاح، يوفر معطيات مهمة للمحللين ‏الاستخباراتيين، سواء بصورة مستقلة أم عند دمجه مع المعلومات التي يتم الحصول عليها عبر برامج التجسس المصنفة‎.‎

‎ ‎

ويأتي الكشف عن الاختراق في أعقاب سلسلة من الأعطال والحوادث الأمنية التي طالت أنظمة ومؤسسات أمريكية، بينها ‏شبكة داخلية تابعة لوكالة الأمن القومي الأمريكي‎ (NSA)‎، وقاعدة بيانات تابعة لمكتب التحقيقات الفيدرالي‎ (FBI)‎، إضافة ‏إلى اضطرابات أثرت على حركة الطيران وأنظمة عدد من الشركات الكبرى‎.‎