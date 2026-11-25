واشنطن-سانا
كشفت وكالة أسوشيتد برس الأمريكية، أن نظاماً إلكترونياً غير مخصص للتعامل مع المعلومات السرية تابعاً لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (CIA) تعرض لاختراق إلكتروني.
ونقلت الوكالة عن المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن الاختراق لم يؤثر على أي معلومات سرية مصنفة، مشيراً إلى أن المشكلة تمت معالجتها، دون الكشف عن طبيعة البيانات التي ربما تعرضت للاختراق أو الجهة المسؤولة عنه.
وأوضحت الوكالة أن النظام المستهدف يُستخدم في جمع وتحليل المعلومات الاستخباراتية من المصادر المفتوحة، والتي تشمل البيانات المتاحة عبر الإنترنت وصور الأقمار الصناعية التجارية والمعلومات المقدمة من شركات خاصة.
وأضافت أن هذا النوع من المعلومات، رغم أن معظمها متاح للعامة أو شبه متاح، يوفر معطيات مهمة للمحللين الاستخباراتيين، سواء بصورة مستقلة أم عند دمجه مع المعلومات التي يتم الحصول عليها عبر برامج التجسس المصنفة.
ويأتي الكشف عن الاختراق في أعقاب سلسلة من الأعطال والحوادث الأمنية التي طالت أنظمة ومؤسسات أمريكية، بينها شبكة داخلية تابعة لوكالة الأمن القومي الأمريكي (NSA)، وقاعدة بيانات تابعة لمكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، إضافة إلى اضطرابات أثرت على حركة الطيران وأنظمة عدد من الشركات الكبرى.
اختراق نظام إلكتروني غير مخصص للمعلومات السرية تابع للاستخبارات الأمريكية
واشنطن-سانا