ارتفاع جديد في عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة

القدس المحتلة-سانا

ارتفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول 2023 وحتى اليوم إلى 73,118 قتيلاً و173,615 جريحاً.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية ” وفا” عن وزارة الصحة الفلسطينية قولها: “إنّ مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 8 قتلى و17 جريحاً، مضيفة: إن إجمالي عدد القتلى منذ وقف إطلاق النار في 10 تشرين الأول الماضي ارتفع إلى 1,092 قتيل، والإصابات إلى 3,507.

وبيّنت المصادر الطبية أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.

وكان فلسطينيان اثنان قتلا، وأصيب آخرون في وقت سابق اليوم جراء قصف مسيرة للاحتلال الإسرائيلي غرب مدينة خان يونس.